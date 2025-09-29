स्कूली छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी, 3 लोगों की मौत

बांग्लादेश के चटगाँव हिल ट्रैक्ट्स क्षेत्र के खगराचारी जिले में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार खगराचारी सदर उपजिले के एक गांव में एक किशोरी स्कूली छात्रा के साथ स्थानीय बंगाली बसावटवासी समुदाय के लोगों ने गैंगरेप किया। इसके बाद स्थानीय आदिवासी समुदाय में आक्रोश पैदा हो गया। स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से क्षेत्र में बाहरी बसावटवासियों द्वारा अपने समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हिंसा और रेप की घटनाओं का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह का एक और मामला सामने आने पर गुइमारा बाज़ार क्षेत्र में सड़कें ब्लॉक कर दीं और विरोध प्रदर्शन करते हुए गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा की मांग की।