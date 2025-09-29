Patrika LogoSwitch to English

स्कूली छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी, 3 लोगों की मौत

बांग्लादेश में स्कूली छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 29, 2025

Protest against rape in Bangladesh

Protest against rape in Bangladesh (Photo - Human Rights Watch)

बांग्लादेश के चटगाँव हिल ट्रैक्ट्स क्षेत्र के खगराचारी जिले में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार खगराचारी सदर उपजिले के एक गांव में एक किशोरी स्कूली छात्रा के साथ स्थानीय बंगाली बसावटवासी समुदाय के लोगों ने गैंगरेप किया। इसके बाद स्थानीय आदिवासी समुदाय में आक्रोश पैदा हो गया। स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से क्षेत्र में बाहरी बसावटवासियों द्वारा अपने समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हिंसा और रेप की घटनाओं का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह का एक और मामला सामने आने पर गुइमारा बाज़ार क्षेत्र में सड़कें ब्लॉक कर दीं और विरोध प्रदर्शन करते हुए गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा की मांग की।

हुई गोलीबारी

चश्मदीद गवाहों ने बताया कि प्रदर्शनकारी पहले शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बसावटकारियों और सुरक्षाबलों में झड़प होने की वजह से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया और सुरक्षाबलों को स्थिति को संभालने के लिए गोलीबारी करनी पड़ी। हालांकि अंतरिम सरकार का कहना है कि गोलीबारी, सुरक्षाबलों ने नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन में अशांति फैलाने वाले लोगों ने की। बांग्लादेशी सेना की मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान जारी करते हुए यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूपीएफडी) और उसके सहयोगियों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।

3 आदिवासियों की मौत

गोलीबारी में 3 स्थानीय आदिवासियों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान उजागर नहीं की गई है और उनके शवों को स्थानीय मोर्चरी में रख दिया गया है।

4 लोग घायल

इस गोलीबारी में आदिवासी समुदाय के 4 लोग घायल भी हो गए हैं। घायल आदिवासियों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही 13 सैनिक और 3 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है।

लूटपाट और आगजनी

गोलीबारी के बाद गुइमारा बाज़ार में कई दुकानों में लूटपाट और आगजनी भी की गई। कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया।

विदेश

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

29 Sept 2025 10:15 am

Published on:

29 Sept 2025 10:12 am

Hindi News / World / स्कूली छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी, 3 लोगों की मौत

विदेश

