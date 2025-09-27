समुद्र में फेंके गए द्वितीय विश्व युद्ध के हथियारों पर पनप रहा जीवन

जर्मनी के जलक्षेत्रों में करीब 16 लाख टन पुराने हथियार अब भी पड़े हुए हैं। इनमें कई रासायनिक अवशेष और विस्फोटक जैसे टीएनटी मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन इलाकों में इंसानी गतिविधियाँ बेहद कम हो गई हैं। अनजाने में यह स्थिति समुद्री जीवों के लिए सुरक्षा कवच साबित हुआ। अब वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि क्या ये जीव केवल सतह पर बस गए हैं या प्रजनन भी कर रहे हैं। यह भी रिसर्च का विषय होगा कि उनके शरीर में कितनी मात्रा में प्रदूषण और रसायन प्रवेश कर रहा है।