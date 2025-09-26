जेल में हुआ गैंगवॉर और चली ताबड़तोड़ गोलियाँ, इक्वाडोर में 17 बदमाशों की मौत

साउथ अमेरिकी देशों में बढ़ रही हिंसा चिंता का विषय है। इन देशों में गैंगवॉर, दंगे, मारपीट जैसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इक्वाडोर (Ecuador) भी इन देशों में शामिल है जहाँ अक्सर ही ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में इक्वाडोर की जेलों में भी हिंसा बढ़ रही है। जेलों में खूंखार अपराधियों के होने की वजह से जेल भी हिंसा से अछूती नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही इक्वाडोर की जेल में दंगे का मामला सामने आया था और अब एक गैंगवॉर का मामला देखने को मिला है।
गुरुवार को इक्वाडोर के एस्मेराल्डास (Esmeraldas) प्रांत की राजधानी एस्मेराल्डास की जेल में गैंगवॉर हो गया। दुश्मनी के चलते दो गैंग्स के बदमाशों में झड़प हो गई, जिसने कुछ ही देर में गोलीबारी का रूप ले लिया। दोनों गैंग्स के बदमाशों ने एक-दूसरे पर जमकर गोलियाँ चलाई।
स्थानीय मीडिया के अनुसार इक्वाडोर के एस्मेराल्डास की जेल में गुरुवार को हुए गैंगवॉर में दोनों दुश्मन गैंग्स के 17 बदमाश मारे गए। इन सभी बदमाशों ने जेल में ही दम तोड़ दिया।
इस गैंगवॉर में कई कैदी घायल भी हुए। इन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जेल के एक सेल ब्लॉक में गैंगवॉर उस समय शुरू हुआ जब एक गैंग के बदमाशों ने दूसरे गैंग के बदमाशों पर घात लगाकर हमला किया और सेल की चाबियाँ चुरा लीं, जिससे वो बाहरी सेल में बंद कैदियों को निशाना बना सके। जेल के पुलिस अधिकारी पूरे मामले का पता लगाने के लिए जांच में जुटे हुए हैं।