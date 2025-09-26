जेल में हुआ गैंगवॉर और चली ताबड़तोड़ गोलियाँ, इक्वाडोर में 17 बदमाशों की मौत

साउथ अमेरिकी देशों में बढ़ रही हिंसा चिंता का विषय है। इन देशों में गैंगवॉर, दंगे, मारपीट जैसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इक्वाडोर (Ecuador) भी इन देशों में शामिल है जहाँ अक्सर ही ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में इक्वाडोर की जेलों में भी हिंसा बढ़ रही है। जेलों में खूंखार अपराधियों के होने की वजह से जेल भी हिंसा से अछूती नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही इक्वाडोर की जेल में दंगे का मामला सामने आया था और अब एक गैंगवॉर का मामला देखने को मिला है।