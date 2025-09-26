Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

जेल में हुआ गैंगवॉर और चली ताबड़तोड़ गोलियाँ, इक्वाडोर में 17 बदमाशों की मौत

Gang War In Prison: इक्वाडोर की एक जेल में गैंगवॉर का मामला सामने आया है। 17 बदमाशों ने इस गैंगवॉर में अपनी जान गंवा दी।

भारत

Tanay Mishra

Sep 26, 2025

Ecuador prison
Ecuador prison (Photo - BBC on social media)

साउथ अमेरिकी देशों में बढ़ रही हिंसा चिंता का विषय है। इन देशों में गैंगवॉर, दंगे, मारपीट जैसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इक्वाडोर (Ecuador) भी इन देशों में शामिल है जहाँ अक्सर ही ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में इक्वाडोर की जेलों में भी हिंसा बढ़ रही है। जेलों में खूंखार अपराधियों के होने की वजह से जेल भी हिंसा से अछूती नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही इक्वाडोर की जेल में दंगे का मामला सामने आया था और अब एक गैंगवॉर का मामला देखने को मिला है।

जेल में हुआ गैंगवॉर और चली गोलियाँ

गुरुवार को इक्वाडोर के एस्मेराल्डास (Esmeraldas) प्रांत की राजधानी एस्मेराल्डास की जेल में गैंगवॉर हो गया। दुश्मनी के चलते दो गैंग्स के बदमाशों में झड़प हो गई, जिसने कुछ ही देर में गोलीबारी का रूप ले लिया। दोनों गैंग्स के बदमाशों ने एक-दूसरे पर जमकर गोलियाँ चलाई।

17 बदमाशों की मौत

स्थानीय मीडिया के अनुसार इक्वाडोर के एस्मेराल्डास की जेल में गुरुवार को हुए गैंगवॉर में दोनों दुश्मन गैंग्स के 17 बदमाश मारे गए। इन सभी बदमाशों ने जेल में ही दम तोड़ दिया।

कई कैदी घायल

इस गैंगवॉर में कई कैदी घायल भी हुए। इन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जेल के एक सेल ब्लॉक में गैंगवॉर उस समय शुरू हुआ जब एक गैंग के बदमाशों ने दूसरे गैंग के बदमाशों पर घात लगाकर हमला किया और सेल की चाबियाँ चुरा लीं, जिससे वो बाहरी सेल में बंद कैदियों को निशाना बना सके। जेल के पुलिस अधिकारी पूरे मामले का पता लगाने के लिए जांच में जुटे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

वेस्ट बैंक नहीं होगा गाज़ा से अलग, ट्रंप ने कहा – “मैं ऐसा नहीं होने दूंगा”
विदेश

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

26 Sept 2025 01:32 pm

Published on:

26 Sept 2025 01:26 pm

Hindi News / World / जेल में हुआ गैंगवॉर और चली ताबड़तोड़ गोलियाँ, इक्वाडोर में 17 बदमाशों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.