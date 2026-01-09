वेनेज़ुएला में हो सकता है कुछ बड़ा? अगले हफ्ते विपक्षी नेता से मिलेंगे ट्रंप

ट्रंप और मचाडो की मुलाकात की सूचना सामने आते ही एक्सपर्ट्स ने इसके मायनों के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। लोग इस बात की संभावना जता रहे हैं कि क्या वेनेज़ुएला में कुछ बड़ा हो सकता है? गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। उनसे पहले कई लोग यह मान रहे थे कि ट्रंप समर्थक होने की वजह से मचाडो को सत्ता मिल सकती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। कई एक्सपर्ट्स इस बात की संभावना जाता रहे हैं कि दोनों के बीच वेनेज़ुएला में चुनाव के विषय में भी बातचीत कर सकते हैं। हालांकि दोनों असल में किस वजह से मिलने वाले हैं, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। ट्रंप ने इसे शांति समझौते के हिस्सा बताया है, लेकिन इससे वेनेज़ुएला में विपक्ष को मज़बूती के साथ ही ट्रंप का समर्थन मिलेगा।