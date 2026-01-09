9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

वेनेज़ुएला में हो सकता है कुछ बड़ा? अगले हफ्ते विपक्षी नेता से मिलेंगे ट्रंप

Trump To Meet Machado: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात की सूचना सामने आते ही एक्सपर्ट्स ने इसके मायनों के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 09, 2026

Maria Corina Machado and Donald Trump

Maria Corina Machado and Donald Trump (Photo - People's Magazine on social media)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जानकारी दी है कि वह वेनेजुएला (Venezuela) की विपक्षी नेता और 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) से अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच यह मुलाकात व्हाइट हाउस (White House) में होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि मचाडो को ट्रंप समर्थक माना जाता है। इतना ही नहीं, मचाडो ने जब ट्रंप को पछाड़कर शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई भी दी थी।

वेनेज़ुएला में हो सकता है कुछ बड़ा?

ट्रंप और मचाडो की मुलाकात की सूचना सामने आते ही एक्सपर्ट्स ने इसके मायनों के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। लोग इस बात की संभावना जता रहे हैं कि क्या वेनेज़ुएला में कुछ बड़ा हो सकता है? गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। उनसे पहले कई लोग यह मान रहे थे कि ट्रंप समर्थक होने की वजह से मचाडो को सत्ता मिल सकती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। कई एक्सपर्ट्स इस बात की संभावना जाता रहे हैं कि दोनों के बीच वेनेज़ुएला में चुनाव के विषय में भी बातचीत कर सकते हैं। हालांकि दोनों असल में किस वजह से मिलने वाले हैं, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। ट्रंप ने इसे शांति समझौते के हिस्सा बताया है, लेकिन इससे वेनेज़ुएला में विपक्ष को मज़बूती के साथ ही ट्रंप का समर्थन मिलेगा।

मादुरो के साथ ही रोड्रिगेज़ की भी विरोधी हैं मचाडो

मचाडो वेनेज़ुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) के साथ ही वर्तमान अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज़ की भी विरोधी है। लंबे समय से निर्वासन में रह रही मचाडो ने हमेशा ही मादुरो के खिलाफ आवाज़ उठाई है। वह जल्द ही देश लौटने वाली हैं और इससे पहले उन्होंने साफ कर दिया है कि वह रोड्रिगेज़ को वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नहीं मानेंगी।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी ने नहीं किया ट्रंप को फोन, इसलिए नहीं हुई डील: अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का दावा
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump

रोड्रिगेज़ के ट्रंप विरोधी सुर

रोड्रिगेज़ को मादुरो की करीबी माना जाता है। मादुरो के शासन में वह देश की उपराष्ट्रपति थीं। अब वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ट्रंप विरोधी सुर छेड़ दिए हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि ट्रंप की नीतियों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर ऐसा दाग लग गया है, जो पहले कभी नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप, वेनेज़ुएला को दुनिया से अलग-थलग कर रहे हैं और अब दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और ट्रेड रिश्ते न तो अजीब हैं और न ही बहुत ज़्यादा। वेनेज़ुएला के आर्थिक रिश्ते दुनिया भर के अलग-अलग बाज़ारों में अलग-अलग तरह के हैं लेकिन ट्रंप उन्हें खराब कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

ट्रंप का एक और तुगलकी फरमान, एक तीर से वेनेज़ुएला-चीन पर साधा निशाना
विदेश
Donald Trump
#USStrikesVenezuelaमें अब तक
Maria Corina Machado and Donald Trump

वेनेज़ुएला में हो सकता है कुछ बड़ा? अगले हफ्ते विपक्षी नेता से मिलेंगे ट्रंप

Trump Brazil Tariff Rejection

US Strikes Venezuela: वेनेजुएला की मजबूती से रक्षा कर रही थी इस देश की सेना, ट्रंप बोले- जैसे ही हमने हमला बोला…

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप के दावों को किया खारिज

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- बात सिर्फ…

Donald Trump

ट्रंप का एक और तुगलकी फरमान, एक तीर से वेनेज़ुएला-चीन पर साधा निशाना

Donald Trump and Gustavo Petro

ट्रंप की धमकी से डरे कोलंबिया के राष्ट्रपति और की फोन पर बात, अमेरिकी राष्ट्रपति हुए खुश और कहा…

अब ग्रीनलैंड पर कैसे कब्जा करेंगे ट्रंप? सामने आया खलबली मचाने वाला प्लान! यूरोप की बढ़ी चिंता!

Manuel Noriega

Venezuela से पहले अमेरिका ने पनामा में जस्ट कॉज ऑपरेशन को दिया था अंजाम, किसे पकड़ने के लिए लगा दिए थे 26 हजार सैनिक?

US President Donald trump and Venezuela’s President nicolas maduro

‘वेनेजुएला में मादुरो को जिस तरह से गिरफ्तार किया है…’, पूर्व भारतीय राजनयिक ने ट्रंप को कर दिया आगाह

Russia-Ukraine War President Trump-Putin

वेनेजुएला में रूसी जहाज के पीछे पड़े अमेरिकी अधिकारी, हाथापाई तक पहुंची बात, बौखलाकर पुतिन ने भेजी फोर्स

S. Jaishankar expresses India's concern over Venezuela situation

वेनेज़ुएला मामले पर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दी यह बात…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Jan 2026 12:46 pm

Published on:

09 Jan 2026 12:38 pm

Hindi News / World / वेनेज़ुएला में हो सकता है कुछ बड़ा? अगले हफ्ते विपक्षी नेता से मिलेंगे ट्रंप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मिलिए चीन के Donald Trump से, नकल ऐसी कि यूएस प्रेसिडेंट भी धोखा खा जाएं

Ryan Chen Trump mimic
विदेश

वेनेजुएला की मजबूती से रक्षा कर रही थी इस देश की सेना, ट्रंप बोले- जैसे ही हमने हमला बोला…

Trump Brazil Tariff Rejection
विदेश

पीएम मोदी ने नहीं किया ट्रंप को फोन, इसलिए नहीं हुई डील: अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का दावा

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश

Putin के 15 विरोधियों की एक जैसी मौत, अब इस पत्रकार के बारे में आई बुरी खबर

Russian journalist found dead in Paris
विदेश

वेनेजुएला का तेल भारत को देने के लिए तैयार, 500 पर्सेंट टैरिफ की धमकी के बीच ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान

Donald Trump And PM Modi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.