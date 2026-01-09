वेनेज़ुएला में हो सकता है कुछ बड़ा? अगले हफ्ते विपक्षी नेता से मिलेंगे ट्रंप

Maria Corina Machado and Donald Trump (Photo - People's Magazine on social media)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जानकारी दी है कि वह वेनेजुएला (Venezuela) की विपक्षी नेता और 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) से अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच यह मुलाकात व्हाइट हाउस (White House) में होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि मचाडो को ट्रंप समर्थक माना जाता है। इतना ही नहीं, मचाडो ने जब ट्रंप को पछाड़कर शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई भी दी थी।
ट्रंप और मचाडो की मुलाकात की सूचना सामने आते ही एक्सपर्ट्स ने इसके मायनों के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। लोग इस बात की संभावना जता रहे हैं कि क्या वेनेज़ुएला में कुछ बड़ा हो सकता है? गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। उनसे पहले कई लोग यह मान रहे थे कि ट्रंप समर्थक होने की वजह से मचाडो को सत्ता मिल सकती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। कई एक्सपर्ट्स इस बात की संभावना जाता रहे हैं कि दोनों के बीच वेनेज़ुएला में चुनाव के विषय में भी बातचीत कर सकते हैं। हालांकि दोनों असल में किस वजह से मिलने वाले हैं, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। ट्रंप ने इसे शांति समझौते के हिस्सा बताया है, लेकिन इससे वेनेज़ुएला में विपक्ष को मज़बूती के साथ ही ट्रंप का समर्थन मिलेगा।
मचाडो वेनेज़ुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) के साथ ही वर्तमान अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज़ की भी विरोधी है। लंबे समय से निर्वासन में रह रही मचाडो ने हमेशा ही मादुरो के खिलाफ आवाज़ उठाई है। वह जल्द ही देश लौटने वाली हैं और इससे पहले उन्होंने साफ कर दिया है कि वह रोड्रिगेज़ को वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नहीं मानेंगी।
रोड्रिगेज़ को मादुरो की करीबी माना जाता है। मादुरो के शासन में वह देश की उपराष्ट्रपति थीं। अब वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ट्रंप विरोधी सुर छेड़ दिए हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि ट्रंप की नीतियों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर ऐसा दाग लग गया है, जो पहले कभी नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप, वेनेज़ुएला को दुनिया से अलग-थलग कर रहे हैं और अब दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और ट्रेड रिश्ते न तो अजीब हैं और न ही बहुत ज़्यादा। वेनेज़ुएला के आर्थिक रिश्ते दुनिया भर के अलग-अलग बाज़ारों में अलग-अलग तरह के हैं लेकिन ट्रंप उन्हें खराब कर रहे हैं।
