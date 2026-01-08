8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ट्रंप का एक और तुगलकी फरमान, एक तीर से वेनेज़ुएला-चीन पर साधा निशाना

वेनेज़ुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप के इस ऐलान से चीन की चिंता बढ़ सकती है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 08, 2026

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के हमले के बाद वेनेज़ुएला (Venezuela) में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) की किडनैपिंग के बाद डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को देश की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने यह साफ कर दिया है कि वेनेज़ुएला को अमेरिकी हितों का ध्यान रखा होगा। ट्रंप ने वेनेज़ुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल मांगा है, जिसे बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा। इस तेल की बिक्री से जो धन आएगा, उसे ट्रंप प्रशासन नियंत्रित करेगा, जिससे इसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला और अमेरिका के लोगों के फायदे के लिए किया जा सके। अब ट्रंप ने इस मामले में एक और बड़ा ऐलान कर दिया है।

"वेनेज़ुएला सिर्फ अमेरिकी सामान ही खरीदेगा"

ट्रंप ने ऐलान किया है कि तेल की बिक्री से जो धन मिलेगा, उससे वेनेज़ुएला सिर्फ अमेरिकी सामान ही खरीदेगा। ट्रंप ने बताया कि वेनेज़ुएला अन्य चीज़ों के अलावा अमेरिकी कृषि उत्पाद, अमेरिकी निर्मित दवाएं, चिकित्सा उपकरण और वेनेज़ुएला के विद्युत ग्रिड और ऊर्जा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उपकरण शामिल होंगे। ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि वेनेज़ुएला, अमेरिका को अपनामुख्य पार्टनर बनाकर उसके साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने इसे एक समझदारी भरा निर्णय बताते हुए दोनों देशों के लोगों के लिए इसे अच्छा बताया।

वेनेज़ुएला-अमेरिकी रिश्तों पर लगा दाग

वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) ने बताया है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर ऐसा दाग लग गया है, जो पहले कभी नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप, वेनेज़ुएला को दुनिया से अलग-थलग कर रहे हैं और अब दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और ट्रेड रिश्ते न तो अजीब हैं और न ही बहुत ज़्यादा। वेनेज़ुएला के आर्थिक रिश्ते दुनिया भर के अलग-अलग बाज़ारों में अलग-अलग तरह के हैं लेकिन ट्रंप उन्हें खराब कर रहे हैं।

वेनेज़ुएला के साथ चीन को भी लगेगा झटका

ट्रंप के इस फैसले से वेनेज़ुएला के साथ चीन (China) को भी झटका लगेगा। वेनेज़ुएला के इम्पोर्ट में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी चीन की ही है। वेनेज़ुएला, चीन से करीब 34% सामान इम्पोर्ट करता है। हालांकि अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वेनेज़ुएला सिर्फ अमेरिकी सामान ही खरीदेगा। इससे वेनेज़ुएला के बाजार से चीन का दबदबा खत्म हो सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीँ वेनेज़ुएला को अब चीन का सस्ता सामान छोड़कर अमेरिकी सामान खरीदने मजबूर होना पड़ेगा।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक
Donald Trump

ट्रंप का एक और तुगलकी फरमान, एक तीर से वेनेज़ुएला-चीन पर साधा निशाना

Donald Trump and Gustavo Petro

ट्रंप की धमकी से डरे कोलंबिया के राष्ट्रपति और की फोन पर बात, अमेरिकी राष्ट्रपति हुए खुश और कहा…

अब ग्रीनलैंड पर कैसे कब्जा करेंगे ट्रंप? सामने आया खलबली मचाने वाला प्लान! यूरोप की बढ़ी चिंता!

Manuel Noriega

Venezuela से पहले अमेरिका ने पनामा में जस्ट कॉज ऑपरेशन को दिया था अंजाम, किसे पकड़ने के लिए लगा दिए थे 26 हजार सैनिक?

US President Donald trump and Venezuela’s President nicolas maduro

‘वेनेजुएला में मादुरो को जिस तरह से गिरफ्तार किया है…’, पूर्व भारतीय राजनयिक ने ट्रंप को कर दिया आगाह

Russia-Ukraine War President Trump-Putin

वेनेजुएला में रूसी जहाज के पीछे पड़े अमेरिकी अधिकारी, हाथापाई तक पहुंची बात, बौखलाकर पुतिन ने भेजी फोर्स

S. Jaishankar expresses India's concern over Venezuela situation

वेनेज़ुएला मामले पर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दी यह बात…

trump

‘यूरोप की कायरता से हैरान हूं, वेनेजुएला के बाद अगला नंबर उसका है, फिर भी…’, इस देश ने भी ट्रंप को सुनाया

ट्रंप ने वेनेजुएला से जबरन मांगा 50 बैरल तेल तो नई राष्ट्रपति ने दिया सीधा जवाब, कहा- अमेरिकी हमले में…

US Venezuela Tension

वेनेजुएला में करीबी ने मादुरो को दिया ‘धोखा’, ट्रंप का साथ देने वाला वो गद्दार कौन? ऑडियो संदेश ने मचाई खलबली!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 Jan 2026 12:41 pm

Published on:

08 Jan 2026 12:24 pm

Hindi News / World / ट्रंप का एक और तुगलकी फरमान, एक तीर से वेनेज़ुएला-चीन पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

लव ट्राएंगल में मास्टर साहब बर्बाद, स्कूल से सीधा पहुंच गए जेल

Love triangle school teacher attack
विदेश

ट्रंप की धमकी से डरे कोलंबिया के राष्ट्रपति और की फोन पर बात, अमेरिकी राष्ट्रपति हुए खुश और कहा…

Donald Trump and Gustavo Petro
विदेश

‘मेरे साथ नाइंसाफी हुई’, नोबेल पुरस्कार नहीं देने पर ट्रंप ने नॉर्वे को हड़काया, बोले- चीन-रूस सिर्फ हमसे डरते हैं

Trump Venezuela Oil
विदेश

बीएनपी नेता की बीच बाजार हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूना

Azizur Rahman Musabbir
विदेश

भारत के नेतृत्व वाले सोलर अलायंस सहित 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अचानक अलग हुआ अमेरिका, क्या है वजह?

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.