ट्रंप का एक और तुगलकी फरमान, एक तीर से वेनेज़ुएला-चीन पर साधा निशाना

अमेरिका (United States Of America) के हमले के बाद वेनेज़ुएला (Venezuela) में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) की किडनैपिंग के बाद डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को देश की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने यह साफ कर दिया है कि वेनेज़ुएला को अमेरिकी हितों का ध्यान रखा होगा। ट्रंप ने वेनेज़ुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल मांगा है, जिसे बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा। इस तेल की बिक्री से जो धन आएगा, उसे ट्रंप प्रशासन नियंत्रित करेगा, जिससे इसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला और अमेरिका के लोगों के फायदे के लिए किया जा सके। अब ट्रंप ने इस मामले में एक और बड़ा ऐलान कर दिया है।