US Strikes Venezuela: वेनेजुएला की मजबूती से रक्षा कर रही थी इस देश की सेना, ट्रंप बोले- जैसे ही हमने हमला बोला…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो: ANI)
वेनेजुएला में हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद क्यूबा एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि तेल और वित्तीय सहायता बंद हो गई है, जिस पर हवाना सालों से निर्भर था।
ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा- क्यूबा पैसे और तेल के लिए पूरी तरह से वेनेजुएला पर निर्भर था। अब यह काम नहीं करेगा। वेनेजुएला और क्यूबा लंबे समय से एक समझौते के तहत काम कर रहे थे, जिसमें हवाना तेल और नकदी के बदले सुरक्षा सहायता प्रदान करता था।
ट्रंप ने कहा- दोनों के बीच लंबे समय से सौदा था। क्यूबा वेनेजुएला को सुरक्षा देता है और वेनेजुएला तेल के जरिए क्यूबा को पैसे देता है।
ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद यह रिश्ता अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा- मुझे नहीं पता कि क्यूबा अब क्या करने वाला है। मुझे लगता है कि क्यूबा को अब आगे बहुत परेशानी होगी।
ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में काम कर रही क्यूबा की सेनाएं हाल की घटनाओं में हार गईं। उन्होंने कहा- जैसे ही अमेरिकी सेना ने हमला किया, वे पूरी तरह खत्म हो गए। मैं यह भी नहीं जानता कि वे कितने थे।
ट्रंप ने कहा- मुझे नहीं लगता कि क्यूबा के पास अब कोई विकल्प बचा है। इस बीच, ट्रंप ने यह भी कहा कि वह क्यूबा के लोगों की मदद करना चाहते हैं, खासकर अमेरिका में रहने वाले क्यूबा-अमेरिकियों की।
ट्रंप ने याद किया कि पिछले दशकों में परेशानी झेलने के बाद भारी तादाद में क्यूबा के लोग द्वीप से भाग गए थे। कई लोगों की जान भी चली गई।
उन्होंने कहा कि पिछले नेताओं ने क्यूबा-अमेरिकियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। ट्रंप ने कहा- कैस्ट्रो ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया।
ट्रंप ने हवाना के प्रति कोई खास अमेरिकी नीति नहीं बताई, लेकिन कहा कि अमेरिका सकारात्मक बदलाव देखना चाहता है। उन्होंने कहा- हम क्यूबा की मदद के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने 2-3 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। यह ऑपरेशन 150 जेट और CIA की मदद से किया गया था। मादुरो को उनके बेडरूम से घसीटकर निकाला गया और हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हें अमेरिकी युद्धपोत से न्यूयॉर्क ले जाया गया।
