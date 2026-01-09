Putin के 15 विरोधियों की एक जैसी मौत, अब भारत में कुछ वक्त रहे इस पत्रकार के बारे में आई बुरी खबर

रूस के 38 वर्षीय जर्नलिस्ट येवगेनी सैफ़्रोनोव 2024 के आखिर तक 'ओपन मीडिया' के लिए काम करते थे। यह एक ऐसा मीडिया आउटलेट था जिसे क्रेमलिन के आलोचक Mikhail Khodorkovsky ने शुरू किया था। ओपन मीडिया को रूसी अधिकारियों द्वारा विदेशी एजेंट घोषित किए जाने के बाद उन्हें रूस से भागने को विवश होना पड़ा। येवगेनी को डर था कि अगर वह रूस में रुकते तो पुतिन सरकार उन्हें किसी न किसी आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा देती। सैफ़्रोनोव रूस में पत्रकारों पर दबाव, पुतिन के आलोचक एलेक्सी नवलनी से जुड़े विरोध प्रदर्शनों और पुतिन के शासन में बोलने की आजादी पर बढ़ती पाबंदियों के बारे में रिपोर्ट करते थे। फरवरी 2021 में, उन्हें नवलनी से जुड़ी एक अदालती सुनवाई को कवर करने की कोशिश के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। मालूम हो कि एलेक्सी नवलनी की 2024 में एक रूसी जेल में मौत हो गई थी।