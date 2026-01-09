9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

पीएम मोदी के एक कदम से ट्रंप का घमंड चकनाचूर! सामने आई भारत-अमेरिका ट्रेड डील नहीं होने की वजह

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने बड़ा खुलासा किया है। लुटनिक के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा काम करने से इनकार कर दिया जो ट्रेड डील के लिए ज़रूरी था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 09, 2026

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (Photo - ANI)

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच ट्रेड डील (Trade Deal) का इंतज़ार दोनों देशों को है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, तभी से दोनों देशों के ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। हालांकि कुछ मुद्दों की वजह से अभी तक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई है। इनमें एग्रीकल्चर, डेयरी के साथ ही भारत का रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यह साफ कर चुके हैं कि वह भारत के किसान और डेयरी फार्मर्स के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भारत का रूस से तेल खरीदना भी जारी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद को कम कर दिया है। अब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

इस वजह से नहीं हुई ट्रेड डील

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) ने भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं होने की वजह का बड़ा खुलासा किया है। लुटनिक ने बताया कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के अटकने के पीछे कोई नीतिगत मतभेद या टैरिफ वजह नहीं है, बल्कि पीएम मोदी का एक ऐसा बड़ा कदम है, जिससे सबकुछ बदल गया। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरन लुटनिक ने बताया,"भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। मैंने ही यह काम किया था। इस डील को फाइनल करने के लिए पीएम मोदी को सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करके उनसे बात करनी थी। हालांकि भारत सरकार इसके लिए सहज नहीं थी और पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। इसी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई।"

पीएम मोदी ने ट्रंप का घमंड किया चकनाचूर

पीएम मोदी के फोन न करने से ट्रंप के घमंड को चोट पहुंची। अन्य सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष सामने से ट्रंप को फोन करते हैं और ट्रेड डील समेत अन्य अहम विषयों पर चर्चा करते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया, जिससे ट्रंप का घमंड चकनाचूर हो गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत-पाकिस्तान सीज़फायर के लिए भी ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी ऐसा करेंगे। इसी वजह से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया और समय-समय पर इस बात की भी धमकी देते रहते हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो अमेरिका पहले से लगाए टैरिफ को बढ़ा देगा।

क्या अब नहीं होगी ट्रेड डील?

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। ट्रंप भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही ट्रेड डील होगी। हालांकि लुटनिक ने कहा है कि भारत और अमेरिका में पहले जिस ट्रेड डील पर सहमति बनी थी, अब वो वैध नहीं है। लुटनिक ने साफ कर दिया है कि अब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के लिए नई शर्तों पर बात होगी और उन पर सहमति बनने के बाद ही ट्रेड डील हो पाएगी।

ये भी पढ़ें

ट्रंप की धमकी से डरे कोलंबिया के राष्ट्रपति और की फोन पर बात, अमेरिकी राष्ट्रपति हुए खुश और कहा…
विदेश
Donald Trump and Gustavo Petro

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Jan 2026 11:37 am

Published on:

09 Jan 2026 11:07 am

Hindi News / World / पीएम मोदी के एक कदम से ट्रंप का घमंड चकनाचूर! सामने आई भारत-अमेरिका ट्रेड डील नहीं होने की वजह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेजुएला की मजबूती से रक्षा कर रही थी इस देश की सेना, ट्रंप बोले- जैसे ही हमने हमला बोला…

Trump Brazil Tariff Rejection
विदेश

Putin के 15 विरोधियों की एक जैसी मौत, अब इस पत्रकार के बारे में आई बुरी खबर

Russian journalist found dead in Paris
विदेश

वेनेजुएला का तेल भारत को देने के लिए तैयार, 500 पर्सेंट टैरिफ की धमकी के बीच ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान

Donald Trump And PM Modi
विदेश

Donald Trump ने लगाई ग्रीनलैंड के लोगों की कीमत, यूएस का साथ देने पर मिलेंगे 100,000 डॉलर

Trump cash offer Greenland people
विदेश

Iran Protests: ईरान में और बढ़ा बवाल, सेना की बिल्डिंग पर प्रदर्शकारियों ने जमाया कब्जा, इंटरनेट-फोन सेवा ठप

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.