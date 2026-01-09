पीएम मोदी के एक कदम से ट्रंप का घमंड चकनाचूर! सामने आई भारत-अमेरिका ट्रेड डील नहीं होने की वजह

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच ट्रेड डील (Trade Deal) का इंतज़ार दोनों देशों को है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, तभी से दोनों देशों के ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। हालांकि कुछ मुद्दों की वजह से अभी तक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई है। इनमें एग्रीकल्चर, डेयरी के साथ ही भारत का रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यह साफ कर चुके हैं कि वह भारत के किसान और डेयरी फार्मर्स के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भारत का रूस से तेल खरीदना भी जारी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद को कम कर दिया है। अब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।