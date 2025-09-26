वेस्ट बैंक नहीं होगा गाज़ा से अलग, ट्रंप ने कहा – “मैं ऐसा नहीं होने दूंगा”

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच चल रही जंग में इज़रायली सेना लगातार गाज़ा (Gaza) और आसपास के फिलिस्तीनी इलाकों पर हमले कर रही है। इनमें वेस्ट बैंक (West Bank) भी शामिल है। इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी (Gaza City) पर तो कब्ज़ा करना चाहती है ही, साथ ही वेस्ट बैंक को भी गाज़ा से अलग करना चाहती है। हालांकि अब इज़रायल के इस प्लान को झटका लग सकता है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे होगा और इज़रायल के इस प्लान में कौन बाधा बन सकता है? जवाब है डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)।
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह इज़रायल को वेस्ट बैंक को गाज़ा से अलग करने नहीं देंगे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऐसा कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वह, इज़रायल को ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे और ऐसा नहीं होने देंगे।
ट्रंप के इस बयान से मन में यह सवाल आना भी स्वाभाविक है कि क्या इससे उनके और इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) में खटपट होगी? कुछ समय पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, इज़रायल दौरे पर गए थे और बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके और नेतन्याहू के बीच वेस्ट बैंक को गाज़ा से अलग करने के प्लान पर चर्चा भी हुई थी और रुबियो ने नेतन्याहू को अमेरिका की तरफ से समर्थन का आश्वासन दिया था। ऐसे में अब ट्रंप के इस बयान से उनके और नेतन्याहू के बीच मतभेद होने की संभावना है।
पिछले कुछ समय में कई देशों ने फिलिस्तीन (Palestine) को आधिकारिक मान्यता देने का फैसला लिया है। ऐसे में एक राजनीतिक रणनीति के तहत नेतन्याहू गाज़ा सिटी के साथ वेस्ट बैंक को भी गाज़ा से अलग करना चाहते हैं। नेतन्याहू के ऐसा करने से फिलिस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र देश फिलिस्तीन की संभावना कमज़ोर होगी और इज़रायल का क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे इज़रायल की ताकत में भी इजाफा होगा।