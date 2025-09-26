Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

वेस्ट बैंक नहीं होगा गाज़ा से अलग, ट्रंप ने कहा – “मैं ऐसा नहीं होने दूंगा”

Israel-Hamas War: इज़रायल के वेस्ट बैंक को गाज़ा से अलग करने के प्लान को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 26, 2025

Donald Trump
Donald Trump (Photo - Video Screenshot)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच चल रही जंग में इज़रायली सेना लगातार गाज़ा (Gaza) और आसपास के फिलिस्तीनी इलाकों पर हमले कर रही है। इनमें वेस्ट बैंक (West Bank) भी शामिल है। इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी (Gaza City) पर तो कब्ज़ा करना चाहती है ही, साथ ही वेस्ट बैंक को भी गाज़ा से अलग करना चाहती है। हालांकि अब इज़रायल के इस प्लान को झटका लग सकता है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे होगा और इज़रायल के इस प्लान में कौन बाधा बन सकता है? जवाब है डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)।

ट्रंप ने कहा - "मैं ऐसा नहीं होने दूंगा"

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह इज़रायल को वेस्ट बैंक को गाज़ा से अलग करने नहीं देंगे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऐसा कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वह, इज़रायल को ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे और ऐसा नहीं होने देंगे।

क्या ट्रंप और नेतन्याहू में होगी खटपट?

ट्रंप के इस बयान से मन में यह सवाल आना भी स्वाभाविक है कि क्या इससे उनके और इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) में खटपट होगी? कुछ समय पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, इज़रायल दौरे पर गए थे और बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके और नेतन्याहू के बीच वेस्ट बैंक को गाज़ा से अलग करने के प्लान पर चर्चा भी हुई थी और रुबियो ने नेतन्याहू को अमेरिका की तरफ से समर्थन का आश्वासन दिया था। ऐसे में अब ट्रंप के इस बयान से उनके और नेतन्याहू के बीच मतभेद होने की संभावना है।

वेस्ट बैंक को क्यों गाज़ा से अलग करना चाहते हैं नेतन्याहू?

पिछले कुछ समय में कई देशों ने फिलिस्तीन (Palestine) को आधिकारिक मान्यता देने का फैसला लिया है। ऐसे में एक राजनीतिक रणनीति के तहत नेतन्याहू गाज़ा सिटी के साथ वेस्ट बैंक को भी गाज़ा से अलग करना चाहते हैं। नेतन्याहू के ऐसा करने से फिलिस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र देश फिलिस्तीन की संभावना कमज़ोर होगी और इज़रायल का क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे इज़रायल की ताकत में भी इजाफा होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

26 Sept 2025 10:55 am

Published on:

26 Sept 2025 10:54 am

Hindi News / World / वेस्ट बैंक नहीं होगा गाज़ा से अलग, ट्रंप ने कहा – “मैं ऐसा नहीं होने दूंगा”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.