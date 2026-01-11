हर चौथा व्यक्ति अकेला: मोटापे से भी ज्यादा घातक है सामाजिक दूरी, जानें क्यों इसे माना जा रहा है ‘ग्लोबल हेल्थ थ्रेट’

इंटरनेट और सोशल मीडिया से पूरी दुनिया हमारी हथेली पर सिमट गई। जाने-अनजाने दोस्तों के अलावा न्यूज चैनल्स, रील्स ने हमें चौबीसों घंटे बांधे रखती है। लेकिन भीतर की खामोशी हमें अकेला कर रही है। अकेलेपन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) इसे ‘वैश्विक स्वास्थ्य खतरा’ घोषित कर चुका है। हैरानी की बात ये है कि जिसे कभी सिर्फ बुजुर्गों की समस्या माना जाता था, वह अब युवा और बच्चों को भी चपेट में ले रही है। डब्लूएचओ और द लैंसेट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में चार में एक वयस्क सामाजिक अलगाव या अकेलेपन का सामना कर रहा है।