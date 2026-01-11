11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

हर चौथा व्यक्ति अकेला: मोटापे से भी ज्यादा घातक है सामाजिक दूरी, जानें क्यों इसे माना जा रहा है ‘ग्लोबल हेल्थ थ्रेट’

सोशल मीडिया के दौर में भी दुनिया भर में हर चौथा व्यक्ति अकेला है। चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि अकेलापन मौत का जोखिम 26% तक बढ़ा सकता है। पढ़ें WHO की पूरी रिपोर्ट और एक्सपर्ट की राय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 11, 2026

Loneliness

अकेलेपन को विश्व स्वास्थ्य संगठन0 ‘वैश्विक स्वास्थ्य खतरा’ घोषित कर चुका है। (Photo Credit - IANS)

इंटरनेट और सोशल मीडिया से पूरी दुनिया हमारी हथेली पर सिमट गई। जाने-अनजाने दोस्तों के अलावा न्यूज चैनल्स, रील्स ने हमें चौबीसों घंटे बांधे रखती है। लेकिन भीतर की खामोशी हमें अकेला कर रही है। अकेलेपन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) इसे ‘वैश्विक स्वास्थ्य खतरा’ घोषित कर चुका है। हैरानी की बात ये है कि जिसे कभी सिर्फ बुजुर्गों की समस्या माना जाता था, वह अब युवा और बच्चों को भी चपेट में ले रही है। डब्लूएचओ और द लैंसेट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में चार में एक वयस्क सामाजिक अलगाव या अकेलेपन का सामना कर रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक अकेलापन महसूस करना स्वास्थ्य के उतना ही हानिकारक है, जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना। यह मोटापे और शारीरिक निष्क्रियता से भी ज्यादा घातक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कम आय वाले देशों में अकेलेपन की दर सबसे ज्यादा 24 फीसदी है, जो उच्च आर्य वर्ग वाले देशों में लगभग 11 फीसदी है।

चौंकाते हैं आंकड़े

  • 2024 में जिन युवाओं को चिंता और अवसाद का सामना करना पड़ा, उनमें 81 फीसदी अकेले रहने वाले थे।
  • 30 वर्ष से कम उम्र के 25त्न जबकि 30-44 आयु वर्ग के 29 फीसदी अकेलापन महससू करते हैं।
  • बीमारी की अवस्था में अकेलापन मौत का जोखिम 26 प्रतिशत बढ़ा देता है।
  • भारत में 50 फीसदी युवा अकेलापन महससू करते हैं, यह उत्पादकता पर 10 अरब डॉलर का सालाना प्रभाव डाल सकता है। (स्रोत : डब्लूएचओ, हार्वड का अध्ययन, फॉच्र्यून मैगजीन, कैंपेन टू एंड लोनलीनेस)

इसलिए बढ़ रहा अकेलापन

  • सोशल मीडिया-इंटरनेट पर सक्रियता, असल जीवन से कट रहे हैं।
  • लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से भावनात्मक अलगाव बढ़ा।
  • बेरोजगारी, नौकरी में तनाव, रिश्तें में तल्खी से जुड़ाव कम हो रहा।

क्या करें

  • स्कूल, कार्यस्थल और घर-परिवार में सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता दें।
  • स्थानीय लोगों और सामुदायिक कार्यक्रमों से जुड़ें
  • घर में बुजुर्गों और बच्चों से नियमित बातचीत करें।

मेलजोल बढ़ाएं, शौक को समय दें: डॉ पीएल भालोठिया

जयपुर के एमएमएस मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉ पीएल भालोठिया ने कहा, अकेलेपन में व्यक्ति सामाजिक या भावनात्मक रूप से खुद को अलग-थलग महसूस करता है। इससे एंजाइटी, आत्मविश्वास की कमी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए सामाजिक मेलजोल बढ़ाएं, संयुक्त परिवार कल्चर से जुड़ें, परिवार-मित्रों से बात करें और अपने शौक को समय दें। मनोचिकित्सक की राय लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 03:34 am

Hindi News / World / हर चौथा व्यक्ति अकेला: मोटापे से भी ज्यादा घातक है सामाजिक दूरी, जानें क्यों इसे माना जा रहा है ‘ग्लोबल हेल्थ थ्रेट’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सरेआम कत्लेआम! मिसिसिपी की सड़कों पर 'मौत का तांडव', हमलावर ने जिसे देखा उसे भून डाला

US mass shooting six killed
विदेश

नोबेल कमेटी ने मचाडो के दावों को खारिज किया: शांति पुरस्कार का विवाद

Trump and Machado meeting
विदेश

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, पीटने के बाद खिलाया जहर

विदेश

ईरान की सड़कों पर ‘इंकलाब’! खमेनेई की जलती तस्वीर से महिला ने जलाई सिगरेट, इस एक फोटो ने पूरी दुनिया में मचाई खलबली

Iran Protests 2026
विदेश

जेलेंस्की के आरोपों पर ट्रंप का बड़ा बयान: रूस पर वेनेजुएला जैसा एक्शन!

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.