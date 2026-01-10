अमेरिका में फिर गन-कल्चर का तांडव! सिरफिरे ने बरसाईं गोलियां, 6 लोगों की मौत

क्ले काउंटी शेरिफ एडी स्कॉट ने फेसबुक पर पोस्ट कर बताया कि शुक्रवार रात (9 जनवरी) को हुई इस हिंसा में कई निर्दोष जानें गईं। उन्होंने WTVA न्यूज को बताया कि गोलीबारी तीन अलग-अलग लोकेशन्स पर हुई, जिसे एक ही व्यक्ति से जुड़ी घटनाओं की श्रृंखला माना जा रहा है। संदिग्ध ने कई लोगों पर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया। अभी तक संदिग्ध का नाम, उम्र या मकसद का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जांच जारी है।