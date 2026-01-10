अमेरिका में फिर गन-कल्चर का तांडव! सिरफिरे ने बरसाईं गोलियां, 6 लोगों की मौत

मिसिसिपी में अंधाधुंध फायरिंग
US Mass Shooting: अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में एक भयानक सामूहिक गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। क्ले काउंटी के वेस्ट प्वॉइंट शहर में तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई इस घटना में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है।
क्ले काउंटी शेरिफ एडी स्कॉट ने फेसबुक पर पोस्ट कर बताया कि शुक्रवार रात (9 जनवरी) को हुई इस हिंसा में कई निर्दोष जानें गईं। उन्होंने WTVA न्यूज को बताया कि गोलीबारी तीन अलग-अलग लोकेशन्स पर हुई, जिसे एक ही व्यक्ति से जुड़ी घटनाओं की श्रृंखला माना जा रहा है। संदिग्ध ने कई लोगों पर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया। अभी तक संदिग्ध का नाम, उम्र या मकसद का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जांच जारी है।
शेरिफ एडी स्कॉट ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुर्भाग्य से हमारी कम्युनिटी में एक दर्दनाक घटना हुई है। हिंसा के कारण कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और वह अब हमारे समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने की अपील करता हूं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच में जुटी हैं और जल्द ही अपडेट जारी करेंगी।
वेस्ट प्वॉइंट, अलाबामा बॉर्डर के पास स्थित एक छोटा शहर है, जहां जनसंख्या लगभग 20,000 है। यह घटना स्थानीय लोगों में भय और शोक की लहर पैदा कर गई है। अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और मिसिसिपी में पिछले साल अक्टूबर में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थीं, जिनमें हाई स्कूल फुटबॉल खेलों से जुड़े विवादों में कई मौतें हुईं।
