10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिका में फिर गन-कल्चर का तांडव! सिरफिरे ने बरसाईं गोलियां, 6 लोगों की मौत

US Mass Shooting: क्ले काउंटी के वेस्ट प्वॉइंट शहर में तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई इस घटना में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 10, 2026

US mass shooting six killed

मिसिसिपी में अंधाधुंध फायरिंग

US Mass Shooting: अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में एक भयानक सामूहिक गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। क्ले काउंटी के वेस्ट प्वॉइंट शहर में तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई इस घटना में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है।

तीन अलग-अलग लोकेशन्स पर हुई गोलीबारी

क्ले काउंटी शेरिफ एडी स्कॉट ने फेसबुक पर पोस्ट कर बताया कि शुक्रवार रात (9 जनवरी) को हुई इस हिंसा में कई निर्दोष जानें गईं। उन्होंने WTVA न्यूज को बताया कि गोलीबारी तीन अलग-अलग लोकेशन्स पर हुई, जिसे एक ही व्यक्ति से जुड़ी घटनाओं की श्रृंखला माना जा रहा है। संदिग्ध ने कई लोगों पर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया। अभी तक संदिग्ध का नाम, उम्र या मकसद का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जांच जारी है।

पुलिस और अधिकारियों की प्रतिक्रिया

शेरिफ एडी स्कॉट ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुर्भाग्य से हमारी कम्युनिटी में एक दर्दनाक घटना हुई है। हिंसा के कारण कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और वह अब हमारे समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने की अपील करता हूं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच में जुटी हैं और जल्द ही अपडेट जारी करेंगी।

स्थानीय लोगों में भय और शोक की लहर

वेस्ट प्वॉइंट, अलाबामा बॉर्डर के पास स्थित एक छोटा शहर है, जहां जनसंख्या लगभग 20,000 है। यह घटना स्थानीय लोगों में भय और शोक की लहर पैदा कर गई है। अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और मिसिसिपी में पिछले साल अक्टूबर में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थीं, जिनमें हाई स्कूल फुटबॉल खेलों से जुड़े विवादों में कई मौतें हुईं।

ये भी पढ़ें

कौन है अहद शेख? कश्मीर से अयोध्या तक का सफर, राम मंदिर में नमाज का प्लान क्यों?
राष्ट्रीय
Ahad Sheikh Ram Mandir Namaz

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Jan 2026 10:52 pm

Published on:

10 Jan 2026 10:43 pm

Hindi News / World / अमेरिका में फिर गन-कल्चर का तांडव! सिरफिरे ने बरसाईं गोलियां, 6 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नोबेल कमेटी ने मचाडो के दावों को खारिज किया: शांति पुरस्कार का विवाद

Trump and Machado meeting
विदेश

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, पीटने के बाद खिलाया जहर

विदेश

ईरान की सड़कों पर ‘इंकलाब’! खमेनेई की जलती तस्वीर से महिला ने जलाई सिगरेट, इस एक फोटो ने पूरी दुनिया में मचाई खलबली

Iran Protests 2026
विदेश

जेलेंस्की के आरोपों पर ट्रंप का बड़ा बयान: रूस पर वेनेजुएला जैसा एक्शन!

Donald Trump
विदेश

“हम अमेरिकी नहीं बनना चाहते”, ग्रीनलैंड के राजनीतिक दलों की दो-टूक

Greenland
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.