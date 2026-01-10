10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कौन है अहद शेख? कश्मीर से अयोध्या तक का सफर, राम मंदिर में नमाज का प्लान क्यों?

राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच एक युवक द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। पकड़े गए युवक की पहचान कश्मीर निवासी अहद शेख के रूप में हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 10, 2026

Ahad Sheikh Ram Mandir Namaz

राम मंदिर में नमाज पढ़ने वाले अहद शेख

अयोध्या के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में एक चौंकाने वाली घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के 55 वर्षीय अब्दुल अहद शेख (या अहमद शेख) नामक व्यक्ति ने मंदिर के दक्षिणी परकोटे में सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने उसे नमाज शुरू करने से पहले ही हिरासत में ले लिया, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया।

गेट D1 से हुए मंदिर में दाखिल

सूत्रों के अनुसार, अहद शेख शुक्रवार को गेट D1 से मंदिर परिसर में दाखिल हुए। रामलला के दर्शन करने के बाद वे सीता रसोई क्षेत्र के नजदीक पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़ा बिछाकर नमाज अदा करने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और दर्शकों ने उन्हें रोक लिया। रोकने पर उन्होंने कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद सीआरपीएफ, एसएसएफ और अन्य एजेंसियों को अलर्ट किया गया। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

कौन है अहद शेख?

अहद शेख का आधार कार्ड जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का पता दिखाता है। वह कश्मीरी वेशभूषा में थे और उनके पास से सूखे मेवे (काजू-किशमिश), कुछ नकदी और एक डायरी मिली है, जिसमें कुछ फोन नंबर थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे अजमेर जा रहे थे। परिवार के सदस्यों, खासकर बेटे इमरान ने दावा किया है कि अहद शेख मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और वे घर से करीब 5 दिन पहले निकले थे। परिवार ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी साझा किए हैं।

जांच और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश पुलिस, खुफिया एजेंसियां और एनआईए जैसी टीमें गहन जांच में जुटी हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अहद शेख अयोध्या क्यों पहुंचे, उनका असली मकसद क्या था, क्या कोई साथी थे या कोई बड़ा प्लान था। अयोध्या में कश्मीरी शॉल बेचने वाले कुछ लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच से हर गतिविधि को खंगाला जा रहा है।

प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की प्रतिक्रिया

जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। घटना के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है, खासकर आने वाले मकर संक्रांति उत्सव को देखते हुए।

ये भी पढ़ें

ओवैसी के ‘हिजाब वाली PM’ के बीच राहुल गांधी का पुराना बयान वायरल, देश के सबसे बड़े सवाल पर जो कहा… सुनकर चौंक जाएंगे!
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Jan 2026 09:33 pm

Hindi News / National News / कौन है अहद शेख? कश्मीर से अयोध्या तक का सफर, राम मंदिर में नमाज का प्लान क्यों?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.