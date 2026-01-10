कौन है अहद शेख? कश्मीर से अयोध्या तक का सफर, राम मंदिर में नमाज का प्लान क्यों?

राम मंदिर में नमाज पढ़ने वाले अहद शेख
अयोध्या के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में एक चौंकाने वाली घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के 55 वर्षीय अब्दुल अहद शेख (या अहमद शेख) नामक व्यक्ति ने मंदिर के दक्षिणी परकोटे में सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने उसे नमाज शुरू करने से पहले ही हिरासत में ले लिया, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया।
सूत्रों के अनुसार, अहद शेख शुक्रवार को गेट D1 से मंदिर परिसर में दाखिल हुए। रामलला के दर्शन करने के बाद वे सीता रसोई क्षेत्र के नजदीक पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़ा बिछाकर नमाज अदा करने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और दर्शकों ने उन्हें रोक लिया। रोकने पर उन्होंने कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद सीआरपीएफ, एसएसएफ और अन्य एजेंसियों को अलर्ट किया गया। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
अहद शेख का आधार कार्ड जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का पता दिखाता है। वह कश्मीरी वेशभूषा में थे और उनके पास से सूखे मेवे (काजू-किशमिश), कुछ नकदी और एक डायरी मिली है, जिसमें कुछ फोन नंबर थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे अजमेर जा रहे थे। परिवार के सदस्यों, खासकर बेटे इमरान ने दावा किया है कि अहद शेख मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और वे घर से करीब 5 दिन पहले निकले थे। परिवार ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी साझा किए हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस, खुफिया एजेंसियां और एनआईए जैसी टीमें गहन जांच में जुटी हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अहद शेख अयोध्या क्यों पहुंचे, उनका असली मकसद क्या था, क्या कोई साथी थे या कोई बड़ा प्लान था। अयोध्या में कश्मीरी शॉल बेचने वाले कुछ लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच से हर गतिविधि को खंगाला जा रहा है।
जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। घटना के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है, खासकर आने वाले मकर संक्रांति उत्सव को देखते हुए।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग