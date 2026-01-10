कौन है अहद शेख? कश्मीर से अयोध्या तक का सफर, राम मंदिर में नमाज का प्लान क्यों?

अहद शेख का आधार कार्ड जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का पता दिखाता है। वह कश्मीरी वेशभूषा में थे और उनके पास से सूखे मेवे (काजू-किशमिश), कुछ नकदी और एक डायरी मिली है, जिसमें कुछ फोन नंबर थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे अजमेर जा रहे थे। परिवार के सदस्यों, खासकर बेटे इमरान ने दावा किया है कि अहद शेख मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और वे घर से करीब 5 दिन पहले निकले थे। परिवार ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी साझा किए हैं।