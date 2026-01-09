मिलिए चीन के Donald Trump से, नकल ऐसी कि यूएस प्रेसिडेंट भी धोखा खा जाएं, लाखों में हैं फॉलोअर्स

रियान चेन ट्रंप की नकल करते-करते फेमस हो गए हैं। (PC: AI)
China Donald Trump lookalike: अमेरिका से हजारों किमी दूर चीन में भी एक डोनाल्ड ट्रंप है। उसके पास अमेरिकी ट्रंप जैसी शक्ति तो नहीं है, लेकिन लोगों को हंसाने की कला में वह माहिर है। दक्षिण-पश्चिम चीन में रहने वाले 42 वर्षीय रियान चेन (Ryan Chen) को चीन का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। चेन की शक्ल-सूरत भले ही असली डोनाल्ड ट्रंप से न मिले, मगर वह उनकी नकल इतनी बढ़िया करते हैं कि खुद ट्रंप भी धोखा खा जाएं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब तक धमाकेदार रहा है। टैरिफ से लेकर वेनेजुएला पर हमले तक, ट्रंप लगातार सबको चौंका रहे हैं। पूरी दुनिया के मीडिया की नजर अधिकांश समय यूएस प्रेसिडेंट पर ही टिकी रहती है, इस उम्मीद में कि न जाने कब कौन सी बड़ी खबर आ जाए। यूके मेट्रो की रिपोर्ट के अनुसार, रियान चेन का कहना है कि ट्रंप एक ऐसे कुएं की तरह हैं, जो कभी नहीं सूखता। वह दुनिया में दूसरों के मुकाबले ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक खींचते हैं। यही वजह है कि जब चेन ट्रंप की मिमिक्री वाला कोई वीडियो बनाते हैं, तो वो कुछ सेकंड में हिट हो जाता है।
रियान चेन अपने वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में चीनी खान-पान, रीति-रिवाज और संस्कृति को दिखाते हैं। वह विदेशियों के साथ ट्रंप बनकर मजाक करते हैं और Village People के YMCA गाने पर डांस भी करते हैं, जो ट्रंप के स्टेज पर गाए जाने वाले खास गानों में से एक है। चेन का कहना है कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छा एंटरटेनर मानते हैं और इसलिए उनकी नकल करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं ट्रंप की नकल करता हूं, तो इसका उद्देश्य उनका मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। क्योंकि मेरा करियर इसी से आगे बढ़ेगा।
चेन ने आर्किटेक्चर सेक्टर में नौकरी के दौरान बैकअप प्लान के तौर पर वीडियो बनाना शुरू किए थे। पहले वह इंग्लिश सिखाने वाले वीडियो बनाते थे। बाद में उन्होंने मिमिक्री वीडियो बनाना शुरू कर दिए। हालांकि, उन्हें खास सफलता नहीं मिली। उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब एक दोस्त ने डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री का चैलेंज दिया। ट्रंप की मिमिक्री लोगों को इतनी पसंद आई कि उन्हें चीन का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर अपर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में चेन को उनकी नकल करने के अनगिनत मौके मिले और उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया।
डोनाल्ड ट्रंप अब चेन को पड़ोसी जैसे लगते हैं, क्योंकि वह उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। इस वायरल मिमिक्री आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम पर दस लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पर भी लगभग इतने ही लोग उन्हें फॉलो करते हैं। जबकि चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की संख्या 2.5 मिलियन से अधिक है। चेन ने अमेरिकी शो, फिल्में देखकर इंग्लिश सीखी है। उनकी नजर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हर खबर पर रहती है, ताकि वह कुछ नया अपने प्रशंसकों के सामने पेश कर सकें। इतना ही नहीं, अब उन्हें प्रमोशन, इवेंट्स और कॉर्पोरेट पार्टियों में शामिल होने के ऑफर भी मिलते हैं।
रियान चेन ने बताया कि उनकी इनकम का मुख्य सोर्स एडवरटाइज़िंग है, जिसमें कार, डिजिटल प्रोडक्ट्स, गेम्स या दूध जैसे ब्रांड अपने कैंपेन के लिए उन्हें हायर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस साल चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। चेन ने यूएस प्रेसिडेंट को चोंगकिंग जाने और हॉटपॉट का स्वाद चखने के सुझाव दिया है। हॉटपॉट चीन की एक डिश है, जो तीखी मिर्च के लिए मशहूर है। चेन डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं बस एक कॉमेडियन हूं
