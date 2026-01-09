मिलिए चीन के Donald Trump से, नकल ऐसी कि यूएस प्रेसिडेंट भी धोखा खा जाएं, लाखों में हैं फॉलोअर्स

अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब तक धमाकेदार रहा है। टैरिफ से लेकर वेनेजुएला पर हमले तक, ट्रंप लगातार सबको चौंका रहे हैं। पूरी दुनिया के मीडिया की नजर अधिकांश समय यूएस प्रेसिडेंट पर ही टिकी रहती है, इस उम्मीद में कि न जाने कब कौन सी बड़ी खबर आ जाए। यूके मेट्रो की रिपोर्ट के अनुसार, रियान चेन का कहना है कि ट्रंप एक ऐसे कुएं की तरह हैं, जो कभी नहीं सूखता। वह दुनिया में दूसरों के मुकाबले ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक खींचते हैं। यही वजह है कि जब चेन ट्रंप की मिमिक्री वाला कोई वीडियो बनाते हैं, तो वो कुछ सेकंड में हिट हो जाता है।