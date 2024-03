जोड़ों का दर्द और अकड़पन? इसे नजरअंदाज करना हो सकता है भारी, जानिए क्यों

Published: Mar 28, 2024

Common symptoms of osteoarthritis such as joint pain, stiffness and swelling : जोड़ों के दर्द, अकड़न और सूजन जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सामान्य लक्षणों को नजरअंदाज करना आपकी गतिशीलता को काफी प्रभावित कर सकता है, यह बात स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कही। दुनिया भर में लाखों लोग जोड़ों के दर्द, अकड़न और सूजन जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सामान्य लक्षणों को नजरअंदाज करना आपकी गतिशीलता को काफी प्रभावित कर सकता है, यह बात स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कही। दुनिया भर में लाखों लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis) से पीड़ित हैं, जो गठिया का सबसे आम रूप है। यह स्थिति मुख्य रूप से वजन उठाने वाले जोड़ों को प्रभावित करती है, जिनमें हाथ, घुटने, कूल्हे और रीढ़ की हड्डी शामिल हैं।