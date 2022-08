Heart Attack Symptoms: हार्ट अटैक आने से पहले शरीर में दिखने लगते है ये लक्षण, नजरअंदाज करने पर जा सकती है जान

Heart Attack Symptoms: आज के समय में हार्ट की बीमारी होना आम हो गई है। लेकिन हार्ट से जुड़ी बीमारी अब कम उम्र के लोगों में भी होने लगी है। ऐसे में 25 से 30 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक की समस्या हो रही है।

Heart Attack Symptoms: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से ज्यादातर लोग हार्ट से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे है। आज के समय में हार्ट अटैक की समस्या आम हो गई है। हार्ट अटैक पहले ज्यादा उम्र के लोगों में होती थी लेकिन अब ये समस्या 25 से 30 साल के कम उम्र के युवाओं में भी होने लगी है। भारत में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से लोगों की जान जा रही है। हार्ट अटैक अचानक आता है, लेकिन इस अटैक के आने से पहले शरीर में कई तरह के लक्षण दिखने लगते है। ऐसे में समय रहते ही इन लक्षणों की पहचान करके बीमारी को जानलेवा होने से रोका जा सकता है।

Keep attention to the symptoms of a heart attack