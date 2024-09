Heart Attack Treatment : किडनी की दवा हार्ट अटैक मरीजों के लिए बनी वरदान

एम्पाग्लिफ्लोज़िन: दिल और गुर्दे दोनों की सुरक्षा Heart Attack Treatment एम्पाग्लिफ्लोज़िन, जो मूल रूप से किडनी की समस्याओं के उपचार में प्रयोग की जाती है, ने दिल के दौरे (Heart Attack) के बाद हार्ट फेलियर के मामलों को कम करने में सफलता प्राप्त की है। यह विशेष रूप से उन मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जिनके गुर्दे कमजोर हैं। दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने के बाद मरीजों को दी जाने वाली कुछ दवाएं और तरल पदार्थ गुर्दों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन एम्पाग्लिफ्लोज़िन उन मरीजों के लिए सुरक्षित और कारगर साबित हो रही है।

Heart Attack Treatment : दिल के दौरे के बाद दवा की सुरक्षा पर संशय डॉक्टरों के मन में एम्पाग्लिफ्लोज़िन जैसी दवाओं को दिल के दौरे (Heart Attack) के तुरंत बाद देने पर संशय रहा है, क्योंकि इस दवा की सुरक्षा को लेकर अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं थी। यह दवा सोडियम ग्लूकोज को-ट्रांसपोर्टर 2 (SGLT2) प्रोटीन को अवरुद्ध करती है, जो रक्त से ग्लूकोज को पुनः अवशोषित करने में गुर्दों की मदद करता है।

दवा के सेवन के शुरुआती 30 दिन शोध से यह भी पता चला कि पहले 30 दिनों में, चाहे मरीजों के किडनी फंक्शन, रक्तचाप या अन्य उपचार कैसे भी रहे हों, एम्पाग्लिफ्लोज़िन और प्लेसबो समूहों के बीच हानिकारक घटनाओं की दर में कोई बड़ा अंतर नहीं था। यह दर्शाता है कि यह दवा शुरुआती अवस्था में भी सुरक्षित मानी जा सकती है।

हृदय रोग: विश्व स्तर पर प्रमुख मौत का कारण Heart disease: the leading cause of death globally हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है, और हृदयाघात इनमें सबसे बड़ा योगदान देता है। ऐसे में यह शोध हार्ट अटैक के बाद मरीजों की देखभाल में एक नई दिशा दिखा सकता है।

यह शोध लंदन में आयोजित यूरोपीय सोसायटी ऑफ कार्डियोलॉजी कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया, और इसके निष्कर्ष दिल के दौरे से जूझ रहे मरीजों के उपचार में नया आयाम प्रदान कर सकते हैं।