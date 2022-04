Symptoms Of Dehydration : ये 8 लक्षण शरीर में नजर आने लगें, तो समझ लें बॉडी में हो रही पानी की कमी

symptoms of dehydration: गर्मी में पानी पानी की कमी न होने के लिए जरूरी है कि तरल पदार्थों का इंटेक बढ़ा दिया जाए। पानी की कर्मी शरीर में जानलेवा हो सकती है, खास कर गर्मी और डायरिया में। इसलिए शरीर अगर ऐसे 7संकेत देने लगे तो समझ लें बॉडी में पानी की गंभीर कमी हो रही है।

Updated: April 12, 2022 01:07:24 pm

पानी कम पीने वालों को केवल डिहाइड्रेशन का ही खतरा नहीं होता, बल्कि इससे स्टोन और किडनी तक को नुकसान होता है। पानी प्यास लगने से पहले पीना चाहिए। प्यास लगने का मतलब ही होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। गर्मी में हिहाइड्रेशन, डायरिया, हिट स्ट्रोक आदि का खतरा बहुत रहता है। गर्मी में लू या हिट स्ट्रोक का बड़ा कारण पानी की कमी ही होती है। तो चलिए जानें कि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो वह कैसे संकेत देता है।

dehydration

हल्के में ना लें यह समस्या-Don't take the lack of water lightly

पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को कभी भी हल्के में नहीं, लेना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लू, हिट स्ट्रोक और डायरिया में पानी की कमी से ही मौत होती है। ऐसे में जरूरी है कि पानी की कमी से शरीर को बचा के रखा जाए।

होंठ का सूखना या काला होना भी पानी की कमी का ही संकेत है। अगर रुखे और पपड़ीदार हो गए हैं तो आपको पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए।

पानी की कमी से नींद या जम्हाई का आना भी बढ़ जाता है। अगर थकान, नींद या कमजोरी लगे तो पानी की मात्रा बढ़ा दें।

डिहाइड्रेशन में स्किन रूखी और बेजान नजर आने लगती है। जो लोग लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे होते हैं, उनकी त्वचा पर कम उम्र में ही झुर्रियां नजर आने लगती हैं।

पानी की कमी से मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और जकड़न की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही सिर में लगातार दर्द बना रहता है। इस कारण रोगी का चेहरा मुर्झाया हुआ और तेजहीन लगता है।

पानी की गंभीर कमी होने पर बेहोशी या बार-बार चक्कर आना भी हो सकता है। पानी की कमी होने पर क्या करें- what to do if there is a lack of water

शरीर में पानी की कमी होने पर कभी सादा पानी न पीएं। हमेशा ओरएस या नमक-चीनी और नींबू का रस मिलाकर पीएं। इससे शरीर में पसीने के साथ निकल गए इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होगी और शरीर हाइड्रेट होगा। पानी की कमी हाेने पर चाय-कॉफी या कोल्ड ड्रिंक बिलकुल न लें। इससे शरीर और डिहाइड्रेट्र होगा। शरीर में पानी की कमी होते हैं बार-बार नमक चीनी का घोल लेते रहें।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

