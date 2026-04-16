Men Mood Swings Causes: पुरुषों को क्यों होते हैं मूड स्विंग्स? डॉक्टर से जानिए इसकी वजह

Men Mood Swings Causes: अक्सर यह माना जाता है कि मूड स्विंग्स सिर्फ महिलाओं में होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुरुषों में भी मूड स्विंग्स होते हैं, बस वे अलग तरीके से दिखते हैं और अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। साइकेट्रिस्ट डॉ. त्रिदीप चौधरी के अनुसार, हल्के मूड स्विंग्स सामान्य होते हैं, लेकिन जब ये रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगें, तो इसे गंभीरता से लेना जरूरी है।