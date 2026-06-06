पूरी रात आते हैं सपने और सुबह लगती है थकान? मनोचिकित्सक से जानें क्या होता है ये Sleep Disorder

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हाइपेरोनिरिज्म में इंसान का दिमाग गहरी नींद में जा ही नहीं पाता। वह पूरी रात बस सपनों के ताने-बाने बुनने में ही व्यस्त रहता है। अब आप खुद सोचिए, जब दिमाग पूरी रात काम करेगा, तो उसे आराम कब मिलेगा? यही वजह है कि 8-9 घंटे बिस्तर पर लेटने के बाद भी सुबह उठकर इंसान का सिर भारी रहता है और शरीर टूटा-टूटा सा लगता है।