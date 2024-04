पुरुषों में भी होता है Menopause? जानें क्या है और क्या हैं लक्षण

Male menopause symptoms : महिलाओं में अंडाशय का एक निश्चित भंडार होता है, जो समय के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है और मेनोपॉज की ओर जाता है, जैसा कि सर्वविदित है। हालांकि पुरुष मेनोपॉज से नहीं गुजरते हैं, टेस्टोस्टेरोन के स्तर में अचानक गिरावट से उन्हें भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे एंड्रोपॉज या पुरुष मेनोपॉज कहा जाता है।

पुरुषों की उम्र बढ़ने के साथ उनमें कई तरह के बदलाव आते हैं, जिनमें मांसपेशियों का कम होना और बालों का सफेद होना शामिल है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना एक प्रमुख बदलाव है।

“इस विषय पर शायद ही कभी शोध किया जाता है क्योंकि इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, हार्मोन की कमी उतनी गंभीर नहीं होती जितनी महिलाओं में होती है, और आप टेस्टोस्टेरोन के कम होने से मरते नहीं हैं। जब पुरुषों को इसका अनुभव होता है, तो यह आमतौर पर हार्मोन के कम होने के अलावा नौकरी पर तनाव, शादी में तनाव, जीवनशैली से जुड़े फैसलों में तनाव और जीवनशैली विकल्पों जैसे कई कारकों के कारण होता है।” ऐसा कहना है नई दिल्ली और वृंदावन में मदर्स लैप आईवीएफ सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर और आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. शोभा गुप्ता का।

पुरुषों में मेनोपॉज क्या होता है? What is menopause in men? पुरुषों में मेनोपॉज का मतलब टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी को दर्शाता है। डॉ. शोभा गुप्ता बताती हैं, “पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्तर उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, हालांकि, मधुमेह भी इसके उत्पादन में गिरावट का कारण बन सकता है। टेस्टोस्टेरोन के स्तर में लगातार कमी को उम्र से संबंधित कम टेस्टोस्टेरोन या लेट-ऑनसेट हाइपोगोनैडिज्म कहा जाता है। यह महिलाओं के मेनोपॉज की तुलना में अधिक धीरे-धीरे होने वाला मेनोपॉज है, जिसमें अंडाशय का काम करना बंद हो जाता है और हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है।”

लक्षण क्या हैं? इस कमी के कुछ लक्षण थकान, कम सेक्स ड्राइव और ध्यान लगाने में परेशानी हो सकते हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित संकेत और लक्षण भी हैं। मन कम लगा पाना (खराब ध्यान, उदास मनोदशा) ऊर्जा और ताकत की कमी मांसपेशी कम होना, शरीर पर चर्बी जमा होना और वजन बढ़ना उदास या उत्साहहीन मनोदशा होना. चिड़चिड़ापन मांसपेशियों में दर्द (जकड़न महसूस होना) पसीना आना या गर्म महसूस करना हाथों और पैरों में ठंड लगना खुजली सेक्स में परेशानी कद घट जाना

पुरुषों में एंड्रोपॉज क्यों होता है? Why does andropause occur in men? टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यह सेक्स ड्राइव, मांसपेशियों को मजबूत रखने और शुक्राणुओं के उत्पादन को संभालता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हड्डियों को मजबूत रखने और खून बनाने में भी मदद करता है।