Mpox outbreak in India : भारत में मंकीपॉक्स के पहले मरीज की आई रिपोर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने कह दी ये बड़ी बात…

मरीज की स्थिति और लक्षण मरीज की यात्रा हिस्ट्री एक ऐसे देश से है जहां मंकीपॉक्स (Mpox) का प्रसार जारी है। उसे एलएनजेपी अस्पताल के नामित वार्ड में आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, मरीज में केवल जननांग पर घाव और त्वचा पर चकत्ते हैं, और उसे बुखार नहीं है। मरीज को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरीज एक युवा है जिसने हाल ही में एक ऐसे देश की यात्रा की है जहाँ मंकीपॉक्स (Mpox) का प्रसार हो रहा है। उसे नामित तृतीयक देखभाल आइसोलेशन सुविधा में अलग रखा गया है। मरीज की स्थिति स्थिर है और उसे कोई प्रणालीगत बीमारी या सह-रुग्णता नहीं है।

Mpox outbreak in India : ‘घबराने की जरूरत नहीं’: मंत्री सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मंकीपॉक्स (Mpox) सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है न कि हवा से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले को ‘एकल’ के रूप में वर्गीकृत किया है और बताया कि आम जनता के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है।

मंकीपॉक्स क्या है और यह कैसे फैलता है? What is monkeypox and how is it spread? मंकीपॉक्स (Mpox) एक वायरस जनित रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। यह सीधे संपर्क, शारीरिक संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से फैलता है। हालांकि, मंकीपॉक्स (Mpox) की गंभीरता आमतौर पर हल्की होती है और अधिकांश लोग बिना किसी गंभीर जटिलता के ठीक हो जाते हैं।

तैयारी और एहतियात एलएनजेपी अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थानों में विशेष आइसोलेशन वार्ड और संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग जनता से अनुरोध करता है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें।

इस प्रकार, सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।