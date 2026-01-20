Heart Health: दिल में शॉर्ट सर्किट? कहीं आपकी धड़कन भी तो नहीं दे रही इस गंभीर बीमारी का संकेत!

Heart Health: क्या आपकी चलते-चलते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है? तो जायज सी बात है कि आप भी इसको सामान्य ही मानते होंगे और इसको नजरअंदाज कर देते होंगे। लेकिन अगर आपकी धड़कन 150 से 170 बीपीएम (BPM) तक बढ़ जाती है, तो यह सुप्रावेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया (SVT) का संकेत हो सकता है। यह समस्या हमारे हार्ट के ऊपरी कक्षों में गति में बदलाव या सरल भाषा में कहें तो यह शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। आइए जानते हैं कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया (SVT) क्या होता है? यह क्यों होता है? इसके लक्षण और बचाव क्या होते हैं?