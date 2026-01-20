Heart Health: दिल में शॉर्ट सर्किट? कहीं आपकी धड़कन भी तो नहीं दे रही इस गंभीर बीमारी का संकेत!

Heart Health (image- gemini)
Heart Health: क्या आपकी चलते-चलते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है? तो जायज सी बात है कि आप भी इसको सामान्य ही मानते होंगे और इसको नजरअंदाज कर देते होंगे। लेकिन अगर आपकी धड़कन 150 से 170 बीपीएम (BPM) तक बढ़ जाती है, तो यह सुप्रावेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया (SVT) का संकेत हो सकता है। यह समस्या हमारे हार्ट के ऊपरी कक्षों में गति में बदलाव या सरल भाषा में कहें तो यह शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। आइए जानते हैं कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया (SVT) क्या होता है? यह क्यों होता है? इसके लक्षण और बचाव क्या होते हैं?
यह हमारे हार्ट से जुड़ी एक स्थिति है जिसमें हमारे दिल की धड़कन एकदम से ऐसे बढ़ जाती है जैसे स्विच ऑन करते ही पंखे की गति। अक्सर व्यायाम या दौड़ के दौरान हमारी धड़कन धीरे-धीरे बढ़ती है, लेकिन दिल के ऊपरी कक्षों में इलेक्ट्रोनिक बदलाव के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
