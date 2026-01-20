20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Health Benefits of Gud: भूल जाइए सफेद चीनी! गुड़ के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद? अभी जानें इसकी असली पहचान का तरीका

Health Benefits of Gud: आजकल बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों के लिए समझना मुश्किल है कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। आइए जानते हैं कि गुड़ और सफेद चीनी में से कौन ज्यादा बेहतर है और इसके कौन से फायदे होते हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 20, 2026

Health Benefits of Gud

Health Benefits of Gud (image- gemini)

Health Benefits of Gud: आजकल लोग सफेद चीनी से दूर भाग रहे हैं और वह सही भी है, लेकिन फिर सफेद चीनी की जगह क्या खाएं? क्योंकि शरीर के सभी पोषक तत्व पूरा होना भी आवश्यक होता है। आयुर्वेद में गुड़ को केवल भोजन का पदार्थ नहीं, बल्कि अमृत के समान बताया गया है, क्योंकि यह परिष्कृत चीनी की तरह शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता। प्राकृतिक रूप से बना गुड़ शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ अनेक स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि गुड़ के फायदे क्या होते हैं? सफेद चीनी और गुड़ में क्या अंतर है और कौन सी बीमारियों में गुड़ नहीं खाना चाहिए? गुड़ के सेवन से पहले कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और असली गुड़ की पहचान कैसे करें?

गुड़ खाने के फायदे (Health Benefits of Jaggery)

  • बेहतरीन पाचन
  • खांसी और जुकाम में राहत
  • खून की कमी को करे दूर
  • जोड़ों के दर्द में आराम
  • यूरिन संबंधी समस्याओं में लाभ

क्या सफेद चीनी की जगह गुड़ खाना सही है? (Jaggery vs White Sugar)

सफेद चीनी को बनाने की प्रक्रिया में कई रसायनों (Chemicals) का उपयोग होता है, जिससे इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और यह केवल 'खाली कैलोरी' बनकर रह जाती है। इसके विपरीत, गुड़ एक अनरिफाइंड शुगर है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे तत्व बरकरार रहते हैं। इसलिए, स्वास्थ्य के लिहाज से चीनी की तुलना में गुड़ का सेवन करना कहीं अधिक फायदेमंद और सुरक्षित है।

किन बीमारियों में गुड़ नहीं खाना चाहिए? (Who Should Avoid Jaggery?)

  • मधुमेह (Diabetes)
  • मोटापा
  • एलर्जी या सूजन

सेवन से पहले जरूरी सावधानियां (Precautions)

  • गर्मी के मौसम में इसका सेवन कम मात्रा में करें।
  • चमकदार सफेद गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसे रसायनों से साफ किया जाता है। हमेशा गहरे भूरे रंग का गुड़ चुनें
  • एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 10 से 20 ग्राम से ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए।

असली गुड़ की पहचान कैसे करें (Tips for Purity)?

  • एक गिलास पानी में गुड़ का टुकड़ा डालें। असली गुड़ पूरी तरह घुल जाएगा, जबकि मिलावटी या नकली गुड़ गिलास की तली में बैठ जाएगा।
  • गुड़ को कीड़े-मकोड़ों से बचाने के लिए उसे सूखी मेथी की पत्तियों से रगड़कर रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Bamboo Health Benefits: क्या आपकी थाली में भी आने वाला है बांस? दुनिया को खतरनाक बिमारियों से बचाएगा एशिया का ये पौधा!
स्वास्थ्य
Bamboo Health Benefits

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Jan 2026 12:33 pm

Hindi News / Health / Health Benefits of Gud: भूल जाइए सफेद चीनी! गुड़ के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद? अभी जानें इसकी असली पहचान का तरीका

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Disease Risk: हार्ट अटैक का खतरा 56% ज्यादा! अगर आप भी करते हैं रात में ये गलती, तो आज ही बदल लें, वरना पछताएंगे!

Heart Disease Risk
स्वास्थ्य

Millets Khane Ke Fayde: डाइट में शामिल करें बाजरे की रोटी, Uric Acid और शरीर की सूजन दोनों हो सकती हैं कम

Millets Khane Ke Fayde, Bajra Roti Benefits, Uric Acid Control Diet,
लाइफस्टाइल

Yoga for Snoring: नींद में मौत का खतरा! अभी जानें खर्राटों को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान तरीका

Yoga for Snoring
स्वास्थ्य

Glioblastoma: न सिगरेट, न शराब, फिर भी हो सकता है ये जानलेवा कैंसर! जानिए आखिर क्यों किसी को भी जकड़ लेती है ये बीमारी

Glioblastoma Brain Cancer
स्वास्थ्य

Health Awareness: साइलेंट किलर हैं ये 7 बीमारियां ले रही हैं भारत में सबसे ज्यादा जान! समय रहते जान लें बचने के उपाय

Health Awareness
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.