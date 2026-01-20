Health Benefits of Gud: भूल जाइए सफेद चीनी! गुड़ के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद? अभी जानें इसकी असली पहचान का तरीका

Health Benefits of Gud: आजकल लोग सफेद चीनी से दूर भाग रहे हैं और वह सही भी है, लेकिन फिर सफेद चीनी की जगह क्या खाएं? क्योंकि शरीर के सभी पोषक तत्व पूरा होना भी आवश्यक होता है। आयुर्वेद में गुड़ को केवल भोजन का पदार्थ नहीं, बल्कि अमृत के समान बताया गया है, क्योंकि यह परिष्कृत चीनी की तरह शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता। प्राकृतिक रूप से बना गुड़ शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ अनेक स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि गुड़ के फायदे क्या होते हैं? सफेद चीनी और गुड़ में क्या अंतर है और कौन सी बीमारियों में गुड़ नहीं खाना चाहिए? गुड़ के सेवन से पहले कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और असली गुड़ की पहचान कैसे करें?