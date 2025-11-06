कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! नई दवा 20,000 गुना तेजी से करती है Cancer को खत्म, बिना साइड इफेक्ट

यह दवा असल में एक पुरानी कीमोथेरैपी मेडिसिन 5-fluorouracil (5-Fu) पर आधारित है। पुरानी दवा शरीर में ठीक से घुल नहीं पाती थी। यानी poor solubility की वजह से केवल 1% ही शरीर में असर दिखा पाती थी। इस वजह से इसे ज्यादा मात्रा में देना पड़ता था, जिससे थकान, उल्टी और दिल पर असर जैसे साइड इफेक्ट होते थे। लेकिन अब, SNA फॉर्म में यह दवा पानी में आसानी से घुल जाती है, शरीर इसे जल्दी अवशोषित करता है और सीधा कैंसर सेल्स को निशाना बनाती है।