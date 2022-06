Liver Health: केवल अल्कोहल ही नहीं ये फूड्स भी लिवर को पहुंचाते हैं नुकसान, खाने से पहले जानें इनके के बारे में

Liver Health: बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से लिवर को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अल्कोहल के अलावा डेली लाइफ में खाएं जाने वाले कई ऐसे फूड्स है जो लिवर नुकसान पहुंचाते हैं। जानें इनके बारे में

Liver Health: अल्कोहल का सेवन करना लिवर के लिए काफी नुकसानदायक होता है। लेकिन अल्कोहल के अलावा कई ऐसे फूड्स हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। शराब और फास्ट फूड के अलावा कई ऐसे चीज भी जो लिवर के लिए नुकसानदायक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीजों का सेवन हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। इनका लगातार सेवन करने से लिवर को नुकसान पहुंचता है। लिवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन फूड्स का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन फूड्स के बारे में जो लिवर को नुकसान पहुंचाते है

Not only alcohol these foods also damage the liver