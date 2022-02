Obstructive Sleep Apnea: क्या हैं ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया और इसके लक्षण

Obstructive Sleep Apnea: लम्बे समय तक यही स्थिति बनी रहती है, तो सांस रुकने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस गंभीर बीमारी का जोखिम मोटापे के शिकार लोग और सही ढंग से नींद न लेने वाले लोगो को ज्यादा होता है।

Obstructive Sleep Apnea And It's Symptoms In Hindi