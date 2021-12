Omega 3 Vs Omega 6: आइए जानते हैं ओमेगा-3 बनाम ओमेगा-6 में कौन सा फैट आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है

Omega 3 Vs Omega 6: हेल्दी बने रहने के लिए काफी सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और उनमें Omega 3 और 6 फैटी एसिड भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके फायदे ढेर सारे होते हैं। यह दिल से जुड़ी बीमारियों से लेकर, आंखों, बाल, स्किन, डिप्रेशन तक को ठीक करता है। लेकिन क्या आपको पता है ओमेगा 3 और 6 में कौन सा फैट आपके के लिए बेहतर है।

नई दिल्ली। Omega 3 Vs Omega 6: ओमेगा -3 फैटी एसिड बनाम ओमेगा -6 फैटी एसिड ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आवश्यक फैटी एसिड हैं। हेल्दी बने रहने के लिए काफी सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और उनमें Omega 3 और 6 फैटी एसिड भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे मानव शरीर द्वारा अनायास संश्लेषित नहीं होते हैं, लेकिन वे चयापचय कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। नतीजतन, कम वसा वाले आहार अच्छे से अधिक नुकसान करते हैं क्योंकि वे शरीर को इन महत्वपूर्ण घटकों के बिना कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे यह कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इसके फायदे ढेर सारे होते हैं। यह दिल से जुड़ी बीमारियों से लेकर, आंखों, बाल, स्किन, डिप्रेशन तक को ठीक करता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में।

