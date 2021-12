Fatty Liver Disease Symptoms: दो संकेत है कि आपका लीवर खराब हो गया है - आगे क्या करें

Fatty Liver Disease Symptoms: सामान्यत फैटी लिवर के लक्षण देर में देखने को मिलते है। इसलिए शारीरिक अवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाने के बाद बीमारी का पता चलता है। लेकिन लम्बे समय तक लिवर में अधिक वसा का जमा होना नुकसानदायक बन जाता है। अत्यधिक मात्रा में खाने, शराब पीने एवं अनुचित मात्रा में फैट युक्त भोजन करने से फैटी लिवर जैसे रोग लिवर में होने की संभावना होती है।

नई दिल्ली। Fatty Liver Disease Symptoms: लिवर हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है। यह हमारे शरीर में भोजन पचाने से लेकर पित्त बनाने तक का काम करता है। इसे हम आसान भाषा में समझें तो फैटी लिवर का अर्थ है लिवर में अतिरिक्त फैट का जमा होना। जब लिवर में ज्यादा फैट जमा होने लगता है तो यह लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस का कारण भी बन सकता है। जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या होती है उन्हें अक्सर पेट से जुड़ी कोई न कोई समस्या परेशान करती रहती है। सामान्यत इसके लक्षण देर में देखने को मिलते है लेकिन लम्बे समय तक लिवर में अधिक वसा का जमा होना नुकसानदायक बन जाता है। अत्यधिक मात्रा में खाने, शराब पीने एवं अनुचित मात्रा में फैट युक्त भोजन करने से फैटी लिवर जैसे रोग लिवर में होने की संभावना होती है।

Fatty liver disease symptoms two symptoms which say liver got damaged