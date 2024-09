Diabetes के मरीजों को किस उंगली पर करवाना चाहिए ग्लूकोमीटर परीक्षण

अगर आप ग्लूकोमीटर से ज्यादा परीक्षण करते हैं तो आपको कुछ दिशा निर्देश के पालन करने ​कि जरूरत होती है। होलिस्टिका वर्ल्ड के संस्थापक और निदेशक डॉ. धर्मेश शाह ने ग्लूकोमीटर परीक्षण को लेकर कहा कि, ग्लूकोमीटर परीक्षण के लिए आमतौर पर अंगूठे और तर्जनी उंगली के बजाय उंगलियों के किनारों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

उनका मानना है कि आमतौर पर लोग अपनी पसंदीदा उंगलियों का उपयोग काम करने में करते हैं डायबिटीज टेस्ट में नहीं करें अंगूठे और तर्जनी उंगली का इस्तेमाल Do not use thumb and index finger in diabetes test डॉ. शाह का मानना है कि ग्लूकोमीटर से परीक्षण के दौरान अंगूठे और तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह उंगलियां ​अधिक संवेदनशील ​होती है।

डायबिटीज परीक्षण से पहले ध्यान रखने योग्य बातें Things to keep in mind before taking a diabetes test डॉ.शाह का कहना है कि परीक्षण से पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए ताकि ऐसे दूषित पदार्थों से बचा जा सकें जिससे परिणामों में काई बदलावा नहीं आए।