दाल तो सब सेहत के लिए फायदेमंद ही होता है लेकिन कुछ ऐसे दाल होते हैं जो किसी खास जगह में ही खाई जाती है जैसे पहाड़ी गहत की दाल। पहाड़ या उत्तराखंड में सर्दी के मौसम में गहत की दाल को काफी चॉव से खाया जाता है। उत्तराखंड में अधिकतर लोग इस दाल की खेती करना पसंद करते हैं। गहत की दाल पोषक तत्वों से भरपूर होती है इसके सेवन से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। इतना ही नहीं पथरी होने पर भी गहत की दाल खाना काफी फायदेमंद होता है।

Pahari Ghats pulse is beneficial for health in winter