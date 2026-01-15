शर्म, खामोशी और फिर मौत…Periods के दर्द से 19 साल की लड़की की गई जान, जानें इससे बचने के उपाय

Periods Pain Death:पीरियड्स का दर्द क्या होता है, यह लड़कियों के अलावा शायद ही कोई ठीक से समझ पाता हो। हमारे समाज में माहवारी के दर्द को अक्सर नॉर्मल या मामूली मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि कई बार यह दर्द असहनीय हो सकता है। कर्नाटक के तुमकुरु से सामने आई एक घटना ने इस विषय पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां 19 साल की एक लड़की की मौत के बाद पीरियड्स पेन को लेकर बहस तेज हो गई है।