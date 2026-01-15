15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

शर्म, खामोशी और फिर मौत…Periods के दर्द से 19 साल की लड़की की गई जान, जानें इससे बचने के उपाय

Periods Pain Death: पीरियड्स का दर्द जानलेवा नहीं होता, लेकिन अनदेखी खतरनाक हो सकती है। जानिए गायनेकोलॉजिस्ट के अनुसार दर्द कम करने के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 15, 2026

Periods Pain Death

Periods Pain Death (photo- gemini ai)

Periods Pain Death:पीरियड्स का दर्द क्या होता है, यह लड़कियों के अलावा शायद ही कोई ठीक से समझ पाता हो। हमारे समाज में माहवारी के दर्द को अक्सर नॉर्मल या मामूली मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि कई बार यह दर्द असहनीय हो सकता है। कर्नाटक के तुमकुरु से सामने आई एक घटना ने इस विषय पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां 19 साल की एक लड़की की मौत के बाद पीरियड्स पेन को लेकर बहस तेज हो गई है।

यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि चुप्पी की कहानी है

यह मामला केवल एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि उस चुप्पी का प्रतीक है जो आज भी महिलाओं की सेहत से जुड़े मुद्दों को ढक देती है। बताया गया कि यह 19 वर्षीय लड़की लंबे समय से पेट दर्द और माहवारी के तेज दर्द से परेशान थी। दर्द इतना ज्यादा था कि कई बार वह रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाती थी। इसके बावजूद उसकी तकलीफ को गंभीरता से नहीं लिया गया और समय रहते सही इलाज नहीं हो सका।

ब्याठा गांव की घटना, परिवार सदमे में

यह दिल दहला देने वाली घटना तुमकुरु जिले के ब्याठा गांव (उरडीगेरे होबली) की है। लड़की दो महीने पहले नौकरी की तलाश में अपने मामा के घर आई थी। नौकरी न मिलने पर वह वहीं रहने लगी। परिवार और आसपास के लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह अंदर ही अंदर असहनीय दर्द से जूझ रही है।

पीरियड्स पर खुलकर बात न करना बना बड़ी वजह

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लड़की काफी समय से पेट दर्द और पीरियड्स पेन की शिकायत कर रही थी। लेकिन हमारे समाज में आज भी पीरियड्स पर खुलकर बात करना असहज माना जाता है। कई बार लड़कियां खुद भी अपनी तकलीफ किसी से साझा नहीं कर पातीं। यही चुप्पी कई मामलों में हालात को और बिगाड़ देती है।

पुलिस जांच जारी

घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले में अप्राकृतिक मौत (Unnatural Death Case) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह जानने के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है।

कैसे कम किया जा सकता है पीरियड्स का दर्द

गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. शैलजा के अनुसार, पीरियड्स का दर्द आमतौर पर जानलेवा नहीं होता। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा हो या रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
उनके मुताबिक,

  • हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या योग दर्द को कम करने में मदद कर सकता है।
  • पेट पर गर्म पानी की बोतल रखने से मांसपेशियों को आराम मिलता है।
  • समय पर संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।
  • जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से पेनकिलर या अन्य दवाएं ली जा सकती हैं।
  • अगर दर्द बहुत ज्यादा हो, तो एंडोमेट्रियोसिस या हार्मोनल समस्या की जांच कराना जरूरी होता है।

पीरियड्स पेन जानलेवा नहीं

डॉक्टरों का साफ कहना है कि पीरियड्स का दर्द अपने आप में जानलेवा नहीं होता। हालांकि, लंबे समय तक तेज दर्द को नजरअंदाज करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए जरूरी है कि माहवारी से जुड़ी परेशानियों को खुलकर समझा जाए, ताकि किसी और की जिंदगी इस चुप्पी की भेंट न चढ़े।

ये भी पढ़ें

Saunf in Periods : वैज्ञानिकों ने बताया सौंफ से मिलेगा पीरियड्स के दर्द से राहत, जानिए सेवन का सही तरीका
स्वास्थ्य
Saunf Benefits

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 11:33 am

Hindi News / Health / शर्म, खामोशी और फिर मौत…Periods के दर्द से 19 साल की लड़की की गई जान, जानें इससे बचने के उपाय

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Healthy Teeth Benefits: सावधान! मुंह में है एक भी सड़ा दांत? तो घट सकती है आपकी उम्र, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Healthy Teeth Benefits
स्वास्थ्य

Nipah Virus Update: बंगाल में निपाह का तांडव! 2 और नर्सें वायरस की चपेट में? स्वास्थ्य विभाग के उड़े होश

Nipah Virus Update
स्वास्थ्य

Bigg Boss OTT 3 : शिवानी ही नहीं एक और कंटेस्टेंट को भी पैनिक अटैक, जानिए ये कितना खतरनाक और लक्षण क्या हैं

bigg boss tamil 9, sandra suffers panic attack, Bigg Boss OTT 3, Shivani Kumari,
स्वास्थ्य

फलों पर काला नमक डालना, हेल्थ एक्सपर्ट से जानें क्या यह सही है या गलत

काला नमक और सेहत, Black Salt Ayurveda Advice,
लाइफस्टाइल

Cooking Oil : ये 5 जानलेवा बीमारियां दे रहा है आपका कुकिंग ऑयल! डॉक्टर से जानिए रोजाना कितना तेल का सेवन करना है सही

Cooking Oil Heart Health
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.