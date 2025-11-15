Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

प्रशांत किशोर के MLA उम्मीदवार की दोबारा हार्ट अटैक से मौत! जानिए ऐसे Heart Attack Risk से बचने के लिए क्या करें

Heart Attack Risk: प्रशांत किशोर के MLA उम्मीदवार को दोबारा हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि दूसरी बार होने वाले दिल के दौरे से कैसे बचा जा सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इससे जुड़ी अहम जानकारी।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Nov 15, 2025

Best food for heart health, Diabetes and heart attack link, Exercise for heart patients, Chandrashekhar Singh,

Chandrashekhar Singh died of a heart attack|फोटो सोर्स –Patrika.com

Heart Attack Risk: जन सुराज पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा, जब तारारी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। प्रशांत किशोर के MLA उम्मीदवार को दोबारा हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।ऐसे में यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार हार्ट अटैक से बच जाए, तो दोबारा होने वाले दिल के दौरे से कैसे बचा जा सकता है? सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी बताते हैं कि दूसरी बार हार्ट अटैक के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है और किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है।

जन सुराज पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा

चंद्रशेखर सिंह को 31 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान पहला हार्ट अटैक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आया, जो इस बार जानलेवा साबित हुआ।

Prevent Second Heart Attack: विशेषज्ञ ने बताई जरूरी सावधानियां


एक बार हार्ट अटैक आ जाने के बाद दोबारा अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी के मुताबिक, अगर छाती में दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना या लगातार थकान महसूस होने लगे, तो इसे हल्के में ना लें। ये संकेत दिल की धमनी में ब्लॉकेज बढ़ने या नए रोग की शुरुआत की तरफ इशारा कर सकते हैं।वे बताते हैं कि नियमित व्यायाम न सिर्फ दिल को मजबूत बनाता है बल्कि किसी भी खराब बदलाव के शुरुआती संकेत पहचानने में भी मदद करता है।

दूसरा हार्ट अटैक रोकने के लिए क्या करें?

सही खान-पान


ज्यादा चीनी, मिठाई और रिफाइंड तेल से दूरी बनाएं। इनके बजाय अपने आहार में दूध-दही, देसी घी, थोड़ी मात्रा में मक्खन, अंडा, मछली, चिकन, ताजे फल-सब्जियां और बादाम-अखरोट जैसे मेवे शामिल करें।

नियमित व्यायाम

हफ्ते में कम से कम 5 दिन, रोज 30–45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना, साथ में सप्ताह में दो दिन हल्का वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ताकि शरीर की मुद्रा सुधरे और गिरने का खतरा कम हो।

डॉक्टर की बताई दवाएं समय पर लें

डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वजन और थायरॉइड इन सभी को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है।ध्यान रखें हार्ट की दवाएं अपनी मर्जी से बंद करना खतरनाक हो सकता है।

गलत आदतों से दूरी

धूम्रपान, तंबाकू और शराब दिल की धमनियों को तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें तुरंत छोड़ देना बेहतर है।

अच्छी नींद और तनाव कम करना

गहरी नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है। देर तक मोबाइल देखना या रात में जागते रहना नींद की गुणवत्ता खराब कर देता है, जिससे दिल पर असर पड़ सकता है।ध्यान (Meditation) तनाव कम करके सूजन घटाने में मदद करता है।

क्या जल्दी पहचान के लिए कुछ जांचें करवाई जा सकती हैं?

  • ईसीजी
  • इकोकार्डियोग्राम
  • ट्रेडमिल टेस्ट (TMT)
  • सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी
  • स्ट्रेस मायोकार्डियल परफ्यूजन स्टडी
  • कोरोनरी एंजियोग्राफी

Published on:

15 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Health / प्रशांत किशोर के MLA उम्मीदवार की दोबारा हार्ट अटैक से मौत! जानिए ऐसे Heart Attack Risk से बचने के लिए क्या करें

