प्रशांत किशोर के MLA उम्मीदवार की दोबारा हार्ट अटैक से मौत! जानिए ऐसे Heart Attack Risk से बचने के लिए क्या करें

Heart Attack Risk: जन सुराज पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा, जब तारारी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। प्रशांत किशोर के MLA उम्मीदवार को दोबारा हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।ऐसे में यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार हार्ट अटैक से बच जाए, तो दोबारा होने वाले दिल के दौरे से कैसे बचा जा सकता है? सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी बताते हैं कि दूसरी बार हार्ट अटैक के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है और किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है।