क्या सच में Paracetamol से बच्चे को होता है ऑटिज्म या ADHD! जानिए प्रेग्नेंसी में लेना कितना सुरक्षित है?

हाल ही में The BMJ जर्नल में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में पिछले कई सालों की लगभग 40 अलग-अलग स्टडीज का विश्लेषण किया गया। इसमें यह पाया गया कि जब उन बच्चों की तुलना की गई जिनकी माताओं ने गर्भावस्था में पैरासिटामोल ली थी और जिनकी नहीं, तो कोई ठोस संबंध नहीं मिला। यानि, जब वैज्ञानिकों ने जेनेटिक और पारिवारिक कारणों को ध्यान में रखा, तो यह साबित नहीं हुआ कि पैरासिटामोल लेने से ऑटिज्म या ADHD का जोखिम बढ़ता है। इसी तरह 2024 में JAMA में प्रकाशित एक बड़े अध्ययन में 24 लाख बच्चों के डेटा का विश्लेषण किया गया। उसमें भी पाया गया कि गर्भ के दौरान पैरासिटामोल लेने से बच्चों में इन बीमारियों का कोई स्पष्ट असर नहीं देखा गया।