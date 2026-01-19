सबका भला करने वाले ही अंत में अकेले क्यों होते हैं? Psychology ने खोला बड़ा राज!

Psychology of Loneliness: हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर भी जब उन्हें जरूरत होती है वे हमेशा खुद को अकेला ही पाते हैं। हमारा समाज उनसे कहता है कि बेचारे अच्छे और नेक दिल लोगों के साथ बुरा होता ही है, यही इस दुनिया का दस्तूर है। अगर आप भी ऐसे ही नेक दिल लोगों में से हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी ही 5 आदतें हैं जिनके कारण आप जरूरत के समय खुद को अकेला पाते हैं। आइये जानते हैं कि साइकोलॉजी आपकी इन आदतों को क्या मानती है और आपके साथ ऐसा किस कारण से होता है?