पंजाब CM भगवंत मान Low Heart Rate के कारण हुए थे भर्ती, जानिए कितना लो हार्ट रेट होना है खतरे का संकेत

एक व्यक्ति का सामान्य हार्ट रेट 60–100 BPM होता है। वहीं,अगर कोई एथलीट है तो उसका हार्ट रेट थोड़ा कम यानी की, 50–59 BPM हो सकता है। लेकिन, अगर आपका हार्ट रेट 50 BPM के नीचे चला जाता है तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। आपको इस स्थिति में सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं, अगर आपका हार्ट रेट 40 BPM के नीचे चला जाता है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसे में देरी न करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और जरूरी सलाह लें।