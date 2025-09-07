Stomach Pain In Women: हर महीने पेट दर्द होना नॉर्मल नहीं! महिलाओं को जाननी चाहिए ये जरूरी बातें

Stomach Pain Causes In Women: महिलाओं में पेट दर्द होने को आम मान लिया जाता है। अक्सर इस पेट दर्द को मासिक धर्म कि ऐंठन या पाचन संबंधी परेशानी जैसी सामान्य समस्याओं से जोड़ दिया जाता है। लेकिन, हर बार इस दर्द को पीरियड्स के दर्द से जोड़ना सही नहीं है। कई बार ये पेट दर्द कई बड़ी बीमारियों की ओर इशारा करता है, जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर ये दर्द लंबे समय तक बना रहता है और असहनीय होता है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। आपको भी पेट में दर्द की परेशानी है तो आपके लिए ये बातें जानना बेहद जरूरी है।