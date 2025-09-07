Silent Heart Attack: सीने में दर्द नहीं, फिर भी हार्ट अटैक? जानिए साइलेंट हार्ट अटैक के अनदेखे लक्षण

Silent Heart Attack Warning Sign: अक्सर दिल का दौरा पड़ने से पहले लोगों को बेचैनी, सीने में दर्द, थकान और पसीना आने जैसी परेशानियां होती हैं। लेकिन, कुछ हार्ट अटैक ऐसे होते हैं, जो बिना बताए आते हैं। इस तरह के दौरे को साइलेंट अटैक कहते हैं। अमेरिकी सीडीसी के अनुसार , लगभग 5 में से 1 दिल का दौरा साइलेंट होता है। चिंताजनक बात यह है कि इनका पता बहुत देर तक नहीं चलता, कभी-कभी तो नियमित जांच के दौरान या बहुत देरी होने के बाद पता चलता है।