Silent Heart Attack: सीने में दर्द नहीं, फिर भी हार्ट अटैक? जानिए साइलेंट हार्ट अटैक के अनदेखे लक्षण

Silent Heart Attack Warning Sign: अक्सर दिल का दौरा पड़ने से पहले लोगों को बेचैनी, सीने में दर्द, थकान और पसीना आने जैसी परेशानियां होती हैं। लेकिन, कुछ हार्ट अटैक ऐसे होते हैं, जो बिना बताए आते हैं। इस तरह के दौरे को साइलेंट अटैक कहते हैं। अमेरिकी सीडीसी के अनुसार , लगभग 5 में से 1 दिल का दौरा साइलेंट होता है। चिंताजनक बात यह है कि इनका पता बहुत देर तक नहीं चलता, कभी-कभी तो नियमित जांच के दौरान या बहुत देरी होने के बाद पता चलता है।
साइलेंट हार्ट अटैक तब होता है जब दिल में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सामान्य हार्ट अटैक में होता है। दोनों में अंतर ये है कि इस तरह के हार्ट अटैक में बहुत कम या असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं जो चिंताजनक नहीं लगते। लोग अक्सर इसे एसिडिटी, थकान या मामूली फ्लू समझ लेते हैं। लेकिन इस दौरान, हृदय की मांसपेशियों का एक हिस्सा पहले से कमजोर हो चुका होता है।
आपको बिना किसी भारी काम के भी थकावट महसूस हो सकती है।
बिना गर्मी या वर्कआउट के पसीना आना परेशानी की बात हो सकती है।
चलते समय या सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना
इस दर्द को एसिडिटी समझने की गलती न करें।
गर्दन, जबड़े, पीठ या बांह में असामान्य दर्द या दबाव, खासकर बाईं तरफ।
अचानक खड़े होने पर चक्कर महसूस होना।