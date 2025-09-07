Patrika LogoSwitch to English

Silent Heart Attack: सीने में दर्द नहीं, फिर भी हार्ट अटैक? जानिए साइलेंट हार्ट अटैक के अनदेखे लक्षण

Silent Heart Attack Symptoms: अक्सर दिल का दौरा पड़ने पर सीने में दर्द, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होने जैसी परेशानियां होती हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कई बार ये अटैक चुपचाप आता है, जिसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 07, 2025

Silent heart attack symptoms, No chest pain heart attack, Early signs of silent heart attack, Silent heart attack warning signs,
साइलेंट हार्ट अटैक के अनदेखे लक्षण। (Image Source: Chatgpt)

Silent Heart Attack Warning Sign: अक्सर दिल का दौरा पड़ने से पहले लोगों को बेचैनी, सीने में दर्द, थकान और पसीना आने जैसी परेशानियां होती हैं। लेकिन, कुछ हार्ट अटैक ऐसे होते हैं, जो बिना बताए आते हैं। इस तरह के दौरे को साइलेंट अटैक कहते हैं। अमेरिकी सीडीसी के अनुसार , लगभग 5 में से 1 दिल का दौरा साइलेंट होता है। चिंताजनक बात यह है कि इनका पता बहुत देर तक नहीं चलता, कभी-कभी तो नियमित जांच के दौरान या बहुत देरी होने के बाद पता चलता है।

क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? (What Is Silent Heart Attack)

साइलेंट हार्ट अटैक तब होता है जब दिल में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सामान्य हार्ट अटैक में होता है। दोनों में अंतर ये है कि इस तरह के हार्ट अटैक में बहुत कम या असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं जो चिंताजनक नहीं लगते। लोग अक्सर इसे एसिडिटी, थकान या मामूली फ्लू समझ लेते हैं। लेकिन इस दौरान, हृदय की मांसपेशियों का एक हिस्सा पहले से कमजोर हो चुका होता है।

साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण (Symptoms Of Silent Heart Attack)

हल्की या लगातार थकान महसूस होना

आपको बिना किसी भारी काम के भी थकावट महसूस हो सकती है।

अचानक पसीना आना (Cold Sweating)

बिना गर्मी या वर्कआउट के पसीना आना परेशानी की बात हो सकती है।

सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना (Difficulty In Breathing)

चलते समय या सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना

जी मिचलाना या पेट दर्द (Stomachache)

इस दर्द को एसिडिटी समझने की गलती न करें।

दर्द होना (Pain)

गर्दन, जबड़े, पीठ या बांह में असामान्य दर्द या दबाव, खासकर बाईं तरफ।

बेहोशी या चक्कर आना (Dizziness)

अचानक खड़े होने पर चक्कर महसूस होना।

किन लोगों को होता है ज्यादा खतरा?

  • डायबिटीज के मरीजों को
  • हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को
  • मोटापा या हाई कोलेस्ट्रॉल
  • धूम्रपान करने वाले
  • 45 साल से ऊपर के पुरुष और 55 साल से ऊपर की महिलाएं
  • जिनके परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है

बचाव के लिए क्या करें? (What To Do For Protection)

  • नियमित हेल्थ चेकअप करवाएं – ECG, TMT, और ब्लड टेस्ट
  • हेल्दी डाइट अपनाएं – कम तेल, कम नमक, ज्यादा फल और सब्जियां
  • एक्सरसाइज करें – रोजाना कम से कम 30 मिनट
  • तनाव कम लें – मेडिटेशन, योग करें
  • धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं

health

Published on:

07 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Health / Silent Heart Attack: सीने में दर्द नहीं, फिर भी हार्ट अटैक? जानिए साइलेंट हार्ट अटैक के अनदेखे लक्षण

