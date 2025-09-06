Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Bhagwant Mann Health Update : इस वजह से पंजाब CM भगवंत सिंह अस्पताल में भर्ती, जानिए ऐसी स्थिति में आप क्या करें

Bhagwant Mann Health: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह की तबीयत खराब होने के चलते शुक्रवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ताजा अपडेट के अनुसार, अब उनकी स्थिति बेहतर बताई गई है। आईए जानते हैं किस परेशानी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

भारत

Anamika Mishra

Sep 06, 2025

Bhagwant Mann health update, low pulse rate, symptoms of low pulse rate, Punjab CM hospitalised,
CM भगवंत सिंह अस्पताल में भर्ती। (Image Source: Instagram)

Bhagwant Mann Low Pulse Rate: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि लो पल्स रेट के कराण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के अनुसार, पहले पंजाब सीएम को वायरल बुखार और पाचन संबंधी समस्या हुई और बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कराण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐस में आपके मन में भी सवाल उठ रहे होगा कि क्या होता है लो पल्स रेट? कैसे ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं।

क्या होता है लो पल्स रेट? (what Is Low Pulse Rate)

हमारी धड़कनों की रफ्तार यानी पल्स रेट (Pulse Rate) हमारे दिल की सेहत का संकेत देती हैं। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की हार्ट बीट 60 से 100 बीट प्रति मिनट (bpm) मानी जाती है। लेकिन, ये एक ऐसी स्थिति है जब यह रेट 60 bpm से नीचे चला जाता है। इस स्थिति को लो पल्स रेट या ब्रैडीकार्डिया (Bradycardia) कहा जाता है। ब्रैडीकार्डिया में आपका दिल धीमी गति से धड़कता है और शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को पंप नहीं कर पाता है।

ये भी पढ़ें

आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी से हुई 20 लोगों मौत, सीएम ने घोषित किया स्वास्थ्य आपातकाल
स्वास्थ्य
Health Emergency in Andhra Pradesh

लो पल्स रेट के लक्षण (Symptoms Of Low Pulse Rate)

  • चक्कर आना या बेहोशी
  • थकान और कमजोरी
  • सांस फूलना
  • छाती में दबाव या असहजता महसूस होना
  • कंसन्ट्रेशन में दिक्कत
  • हाथ-पैर ठंडे पड़ना

किन लोगों में हो सकती है लो पल्स रेट की परेशानी? (Which People May Have The Problem Of Low Pulse Rate)

  • एथलीट्स या बुजुर्ग
  • हार्ट डिजीज से पीड़ित लोगों को
  • हाइपोथायरॉइडिज्म से पीड़ित लोगों को
  • कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण
  • नींद के दौरान

कब हो सकता है यह खतरनाक? (When Can It Become Dangerous)

अगर दिल की धीमी गति के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो उस स्थिति में ये जानलेवा भी हो सकता है। गंभीर मामलों में बेहोशी आ सकती है, हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ सकता है, साथ ही अचानक कार्डियक अरेस्ट की संभावना भी हो सकती है।

ऐसी स्थिति में क्या करें? (What To Do In This Situation)

व्यक्ति को बैठाएं या लेटाएं, घबराएं ना
बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत एंबुलेंज बुलाएं
अस्पताल पहुंचते ही ECG कराना फर्स्ट स्टेप है

ये भी पढ़ें

जिला अस्पताल में 8 माह बाद सीबीसी से रक्त जांच शुरू, एक माह के लिए रिएजेंट उपलब्ध
बालोद
बालोद जिला अस्पताल के बगल में संचालित चाइल्ड हॉस्पिटल से केस रेफेर करने की नौबत आ रही है। हमर लैब का कंपलीट ब्लड काउंट (सीबीसी) मशीन लगभग आठ माह से बंद रही।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

06 Sept 2025 11:40 am

Published on:

06 Sept 2025 11:15 am

Hindi News / Health / Bhagwant Mann Health Update : इस वजह से पंजाब CM भगवंत सिंह अस्पताल में भर्ती, जानिए ऐसी स्थिति में आप क्या करें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट