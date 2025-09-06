Bhagwant Mann Health Update : इस वजह से पंजाब CM भगवंत सिंह अस्पताल में भर्ती, जानिए ऐसी स्थिति में आप क्या करें

Bhagwant Mann Low Pulse Rate: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि लो पल्स रेट के कराण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के अनुसार, पहले पंजाब सीएम को वायरल बुखार और पाचन संबंधी समस्या हुई और बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कराण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐस में आपके मन में भी सवाल उठ रहे होगा कि क्या होता है लो पल्स रेट? कैसे ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं।