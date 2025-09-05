जिला अस्पताल में 8 माह बाद सीबीसी से रक्त जांच शुरू, एक माह के लिए रिएजेंट उपलब्ध

रिएजेंट किट जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण बहुत सारी परेशानी मरीजों को हो रही है। जिला अस्पताल प्रबंधन भी रिएजेंट किट उपलब्ध नहीं होने का कारण नहीं बता पा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सीबीसी पूर्ण रक्त गणना कंप्लीट ब्लड काउंट मशीन एक ऐसा उपकरण है, जो ब्लड के नमूनों का विश्लेषण करके विभिन्न रक्त घटकों की मात्रा और विशेषताओं को मापता है। इन मापों में लाल रक्त कोशिका गणना, श्वेत रक्त कोशिका (डब्ल्यूडीबीसी) गणना, प्लेटलेट गणना, हीमोग्लोबिन सहित अन्य जांच शामिल है।