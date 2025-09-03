छलका तांदुला जलाशय, खरखरा भी ओवरफ्लो, पर्यटक सुंदर दृश्य देखने पहुंच रहे

बीते दिनों हुई अच्छी बारिश के कारण तीन साल बाद बालोद, दुर्ग, बेमेतरा का जीवनदायिनी तांदुला जलाशय छलक गया है। इसी तरह खरखरा जलाशय भी छलक गया है। बुधवार को तांदुला जलाशय के सुबह से ही छलकने की सूचना मिलते ही दूर-दूर से पर्यटक सुंदर दृश्य को देखने पहुंचे। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश के कारण दुर्ग संभाग का सबसे बड़ा जलाशय अपने पूरे शवाब में छलकने लगा। तांदुला जलाशय में जलभराव क्षमता 38.50 फीट है। वर्तमान में यहां 38.70 फीट पानी भरा है। ओवरफ्लो दीवार से लगभग दो इंच ऊपर से पानी गिर रहा है।