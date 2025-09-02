Rainwater harvesting : बारिश का पानी सहेजने पालिका और लोग गंभीर नहीं

बरसात में शहर के कितने लोगों ने पानी इक_ा किया। इसके बारे में पालिका के किसी भी अधिकारी को पता तक नहींं है। न किसी तरह की प्लानिंग की गई और न ही किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई। इससे बारिश के पानी को हार्वेस्टिंग सिस्टम से जमीन तक पहुंचाकर भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने की मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई है। इसी का नतीजा है कि भूमिगत जलस्तर में कुछ सालों से गिरावट आ रही है। जिसका खामियाजा गर्मी में भुगतना पड़ता है। शहर में जनवरी-फरवरी से ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है। लोगों का कहना है कि रैन वाटर हार्वेस्टिंग को बनवाने में कम से कम 15 से 20 हजार रुपए खर्च आता है। इसके कारण लोग परहेज कर रहे हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों को भी है, बावजूद वे गंभीर नहींं है।