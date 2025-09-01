तांदुला नदी के पुल की सरिया फिर उखड़ी

बालोद जिला मुख्यालय के नेशनल हाइवे में तांदुला नदी पर बने पुल में जगह-जगह सरिया निकल आई है। पुल की मरम्मत के लिए नेशनल हाइवे विभाग व सेतु विभाग ढिलाई बरत रहा है। कुछ दिन पहले ही मरम्मत कराई थी और कच्ची सीमेंट गिट्टी मसाले से पुल में निकले सरिया को दबाया गया था। अब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। यहां जगह-जगह गड्ढे व उखड़ी सरिया मौत का इंतजार कर रही है।