तांदुला नदी के पुल की सरिया फिर उखड़ी

बालोद जिला मुख्यालय के नेशनल हाइवे में तांदुला नदी पर बने पुल में जगह-जगह सरिया निकल आई है। पुल की मरम्मत के लिए नेशनल हाइवे विभाग व सेतु विभाग ढिलाई बरत रहा है। कुछ दिन पहले ही मरम्मत कराई थी और कच्ची सीमेंट गिट्टी मसाले से पुल में निकले सरिया को दबाया गया था। अब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। यहां जगह-जगह गड्ढे व उखड़ी सरिया मौत का इंतजार कर रही है।
इस व्यस्तम मार्ग से कलेक्टर, एसपी सहित बड़ी संख्या में जिले के आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि एवं मंत्री तक आना- जाना करते हैं। उसी मार्ग पर बने पुल की स्थिति खराब होती जा रही है। सरिया निकल जाने से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है।
बालोद पाररास रेलवे फाटक से होकर प्रतिदिन औसत 80 हजार से अधिक लोग आना जाना करते है। इस नेशनल हाइवे मार्ग व पुल से होकर प्रतिदिन लगभग 90 हजार से अधिक वाहन गुजरते है। वर्तमान में पुल मजबूत है। लेकिन सड़क पूरी तरह उखड़ रही है।
पुल की खराब होती स्थिति को देखकर अब राहगीर भी कह रहे हैं कि जल्द इस पुल की मरम्मत कराएं। इस पुल से होकर पैदल यात्री भी आना जाना करते है।
