Goosebumps Reason: शरीर का नेचुरल हीटर है रोंगटे खड़े होना! जानिए कैसे ये आपको बचाता है बीमार होने से

रोंगटे खड़े होने से सिर्फ एहसास नहीं बदलता, बल्कि इसका असर त्वचा की सेहत पर भी पड़ता है। ये मसल्स स्किन की ऑयल ग्रंथियों के पास होते हैं। इनके सिकुड़ने से हल्का सा ऑयल निकलता है, जो त्वचा को सूखने से बचाता है। इतना ही नहीं, रिसर्च बताती है कि यही सिस्टम बालों की ग्रोथ में भी मदद कर सकता है। यानी रोंगटे सिर्फ बेकार की चीज़ नहीं, बल्कि शरीर की एक स्मार्ट और काम की प्रतिक्रिया हैं। इसलिए अगली बार जब रोंगटे खड़े हों, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर अब भी अपने पुराने, समझदार तरीकों से आपकी देखभाल कर रहा है।