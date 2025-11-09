Goosebumps Causes: कभी सोचा है रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? साइंस ने बताई हैरान करने वाली वजह

जानवरों में, जिनके शरीर पर घना बाल होता है, रोंगटे शरीर में हवा रोककर गर्मी बनाए रखने और दुश्मनों को बड़ा दिखाने में मदद करते थे। इंसानों में शरीर के बाल बहुत कम होते हैं, इसलिए यह थर्मो-रेगुलेटरी फायदा लगभग खत्म हो गया। फिर भी यह रिफ्लेक्स अब भी मौजूद है। साइकोफिजियोलॉजी (2024) में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि रोंगटे वाले मांसपेशी समूह बालों की जड़ में स्टेम सेल्स को संकेत दे सकते हैं, जिससे ऊतक की मरम्मत और रख-रखाव में मदद मिलती है।