Tongue Colour Symptoms : बार-बार जीभ का रंग बदलने का संकेत डॉक्टर से समझिए, देखिए टंग कलर चार्ट

Tongue colour symptoms : हमारी जीभ सिर्फ स्वाद चखने या बोलने का काम नहीं करती, बल्कि यह हमारे शरीर की सेहत का आईना भी होती है। कई बार डॉक्टर जब मरीज को देखते हैं तो सबसे पहले जीभ पर नजर डालते हैं, क्योंकि जीभ के रंग और बनावट से शरीर के अंदर चल रही कई बीमारियों के संकेत मिल जाते हैं। डॉक्टर अर्जुन राज बताते हैं कि जीभ के रंग में बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ मौखिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि लिवर, फेफड़े, ब्लड सर्कुलेशन या इम्यून सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियों का भी इशारा कर सकता है।