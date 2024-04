Periods को लेकर खुलकर बोली सारा अली खान, पीरियड्स के दौरान ही शूट किए थे ये गाने

पीरियड्स (माहवारी) के बारे में पूछने पर सारा ने बताया कि उनके लिए पीरियड्स (Periods) का मतलब है थोड़ा ज्यादा गुस्सा आना, शरीर में सूजन और आइसक्रीम खाने की तीव्र इच्छा। उन्होंने बताया कि पीरियड्स (Periods) के दौरान शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिससे मीठा खाने का मन करता है। उन्होंने पालक खाने की सलाह भी दी।





पीरियड्स किसी भी तरह से अशुद्धता की निशानी नहीं : सारा अली खान Periods are in no way a sign of impurity: Sara Ali Khan

समाज में पीरियड्स (Periods) को लेकर फैली गलतफहमी के बारे में पूछने पर सारा का कहना है कि पीरियड्स (Periods) किसी भी तरह से अशुद्धता की निशानी नहीं है। बल्कि यह स्त्रीत्व और मातृत्व का प्रतीक है। उन्हें खुशी है कि वह ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ी हैं जो न सिर्फ युवा लड़कियों की जरूरतों को समझता है बल्कि उन्हें शिक्षित और सशक्त भी बनाता है। उन्होंने कहा कि हर किसी के अस्तित्व का कारण माहवारी ही है।

पीरियड्स के दौरान भी हल्का व्यायाम अच्छा : सारा अली खान Light exercise is good even during periods: Sara Ali Khan

वर्कआउट के बारे में पूछने पर सारा ने बताया कि वह कोशिश करती हैं कि वह कभी भी अपना वर्कआउट मिस ना करें। वह पीरियड्स (Periods) के दौरान भी हल्का व्यायाम और योग करती हैं क्योंकि इससे उनका मूड अच्छा होता है और दर्द भी कम होता है।

अपने पीरियड्स (Periods) के अनुभवों को साझा करते हुए सारा ने बताया कि एक बार राजस्थान की शूटिंग के दौरान उन्हें चलती बस में ही पैड बदलना पड़ा था। वह आमतौर पर एक्स्ट्रा लार्ज एंटी-बैक्टीरियल पैड अपने बैग में रखती हैं।

स्कूल के दिनों में वह पीरियड्स (Periods) के दौरान पेट दर्द का बहाना बनाकर अक्सर हिंदी की क्लास से बच निकलती थीं। हालांकि उन्हें हिंदी पसंद थी लेकिन वह उस क्लास को एंजॉय नहीं करती थीं।



पीसीओडी के लक्षणों को कम किया जा सकता : सारा अली खान <H2>PCOD symptoms can be reduced: Sara Ali Khan</H2>

पीसीओडी से पीड़ित महिलाओं को सलाह देते हुए सारा ने कहा कि सबसे पहले इस बीमारी को पहचानना जरूरी है। इसके लक्षणों में वजन कम होना और बाल झड़ना शामिल हो सकता है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से पीसीओडी के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर महिला को यह याद रखना चाहिए कि कल एक नया दिन आएगा और सब ठीक हो जाएगा। पीसीओडी से पीड़ित महिलाओं को सलाह देते हुए सारा ने कहा कि सबसे पहले इस बीमारी को पहचानना जरूरी है। इसके लक्षणों में वजन कम होना और बाल झड़ना शामिल हो सकता है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से पीसीओडी के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर महिला को यह याद रखना चाहिए कि कल एक नया दिन आएगा और सब ठीक हो जाएगा।

अंत में सारा ने बताया कि उनके कुछ सुपरहिट गाने जैसे आंख मारे, चका चक और हाय मै गलत, पीरियड्स के दौरान ही फिल्माए गए थे।