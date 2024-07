World Hepatitis Day 2024: जानिए इस खतरनाक बीमारी के बारे में और कैसे रहें सुरक्षित

World Hepatitis Day 2024 : Types of hepatitis

हेपेटाइटिस पांच प्रकार का होता है- ए, बी, सी, डी और ई। इनमें हेपेटाइटिस बी और सी सबसे खतरनाक होते हैं और इन्हें क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, हेपेटाइटिस ए से हर साल लगभग 1.4 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। हालांकि, हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं।

हेपेटाइटिस के कारण और पहचान Causes and diagnosis of hepatitis हेपेटाइटिस के प्रमुख कारण वायरस होते हैं, लेकिन अन्य संक्रमण, विषाक्त पदार्थ (जैसे शराब), कुछ दवाएं और ऑटोइम्यून रोग भी इसका कारण बन सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई संक्रमित खान-पान से हो सकते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित खून, सिमेन और दूसरे फ्लूइड के एक्सपोजर और संक्रमित इंजेक्शन के इस्तेमाल से हो सकते हैं। हेपेटाइटिस की पहचान के लिए शरीर में थकान, भूख न लगना, उल्टी, आंखों का पीला होना, यूरिन का रंग बदलना, पेट दर्द और सूजन जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं।

हेपेटाइटिस से बचाव Prevention of hepatitis हेपेटाइटिस से बचाव के लिए खानपान में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तले-भुने और बाहर के प्रोसेस्ड खाने से बचें, तंबाकू, धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन न करें। अत्यधिक दवाइयों का सेवन भी लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। मानसून के दौरान हेपेटाइटिस वायरस के फैलने का खतरा अधिक होता है, इसलिए इस समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। टीकाकरण और जागरूकता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। किसी भी हेपेटाइटिस से जुड़े लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

हेपेटाइटिस (Hepatitis) एक गंभीर बीमारी है जो समय पर ध्यान न देने पर जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें और समय पर उचित उपचार करें। खानपान में साफ-सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और हेपेटाइटिस के लक्षणों को नजरअंदाज न करें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का उद्देश्य ही यही है कि हम सब इस बीमारी के बारे में जागरूक हों और इससे बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाएं।