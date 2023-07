symptoms of hepatitis:जानें किस कारण से होता है हेपेटाइटिस , किस अंग के लिए है सबसे घातक,क्या है इसके लक्षण और सावधानियां

जयपुरPublished: Jul 28, 2023 02:51:39 pm Submitted by: Anjali pratap singh

reason and causes of hepatitis and its symptoms and precautions:हेपेटाइटिस (Hepatitis) लिवर से सम्बंधित एक बीमारी है। जो की वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होती है लिवर की इस बिमारी में लिवर सिरोसिस (liver cirrhosis) से लेकर लिवर कैंसर (liver cancer ) तक का खतरा होता है ।