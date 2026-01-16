डॉक्टरों का काम होगा आसान, सूक्ष्म कोशिकाओं में छिपा कैंसर खोज निकालेगा यह जेनरेटिव AI

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव लेकर आ रही है। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अगुवाई में हुए शोध में एक ऐसा जेनरेटिव एआई सिस्टम विकसित किया गया है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियोंं की पहचान करने में सक्षम है। साइटोडिफ्यूजन नाम का यह सिस्टम न सिर्फ रक्त कोशिकाओं का विश्लेषण करने में सक्षम है बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानते हुए वह कब अनिश्चित हो सकता है यह भी समझ लेता है। इससे चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के लिए बीमारी की जल्द पहचान और उसके उपचार का रास्ता साफ हो जाता है। यह एआई सिस्टम ल्यूकीमिया जैसे रक्त से संबंधित कैंसर की पहचान करता है। साथ ही इस वजह से कोशिकाओं में हो रहे सूक्ष्म बदलावों का भी विश्लेषण कर लेता है।