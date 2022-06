Pulses Side Effects: अधिक मात्रा में दाल का सेवन करना सेहत के लिए सकता है नुकसानदायक, जानें इसके साइड इफेक्ट्स

Pulses Side Effects: दाल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन अधिक मात्रा में दाल का सेवन करना सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। अधिक मात्रा में दाल का सेवन करने से किडनी में पथरी होना का खतरा हो सकता है।

Pulses Side Effects: दाल का सेवन करने से सेहत को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। दाल कई सारे पोषक तत्व के गुणों से भरपूर होता है जो स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक ऐसे ही, अधिक मात्रा में दाल का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि दाल प्रोटीन से भरपूर होता है, ऐसे में अगर आप अधिक प्रोटीन का सेवन करते हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही इसका अधिक सेवन करने से किडनी में पथरी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए दाल का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अधिक मात्रा में दाल का सेवन करने से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में

Side effects of eating too much pulses in hindi